Опубликована точная схема движения троллейбуса №5 и автобуса №6 после закрытия Трофимовского моста

Стала известна точная схема изменения движения общественного транспорта после закрытия Трофимовского моста в Саратове.

Как сообщил на своей странице в Instagram глава города Михаил Исаев, путепровод перекроют в ноябре. Напомним, ранее была озвучена дата 15 октября.

- В ноябре путепровод Трофимовский будет закрыт для проезда из-за проведения реконструкции в связи с высоким износом сооружения. Работы будут организованы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Схема движения общественного и личного транспорта будет изменена, — написал Исаев.

По Трофимовскому мосту курсируют два маршрута общественного транспорта: троллейбус №5 и автобус №6.

«Пятерка», который сейчас курсирует от улицы Загороднева до Музейной площади, будет ходить по проспекту 50 лет Октября, мимо моста, далее по улице Панфилова и до Буровой (кольцо поселка Елшанка).

.

Автобус «шестерка» сейчас от 3-й Дачной по проспекту 50 лет Октября сворачивает на Трофимовский мост и через улицу Ломоносова выезжает на проспект Строителей. Далее он делает крюк до кольца НИИ (пересечение с улицей Шехурдина) и едет до «Happy Молла», а обратно также проезжает по путепроводу.

Теперь на этом маршруте нельзя будет попасть в торговый центр на Вольском тракте. Автобусы будут сворачивать на мост на 3-й Дачной и выезжать на улицу Шехурдина на кольце НИИ. По 2-й Прокатной, а потом по Измайлова и Ломоносова — до дворца «Техстекло» и оттуда на улицу Загороднева, туда, где ранее была конечная троллейбуса №5. Обратно — по 2-й Прокатной, на Шехурдина и через мост на 3-й Дачной автобусы будут выезжать на проспект 50 лет Октября.

.

При этом по маршруту будут ходить 40 большегрузных автобусов с интервалом движения 5-10 минут.

До «Happy Молла» можно будет доехать на автобусах №№11 и 41.