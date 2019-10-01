Председатель саратовского комитета по туризму расскажет о премии Russian Event Awards

В пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» пройдет конференция, посвященная Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

Для участия в финале регионального конкурса Приволжского и Уральского федеральных округов отобрано 186 проектов из 19 регионов страны. Финал регионального этапа пройдет 4-6 октября в Балакове. Организаторами выступают МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива» и ФРОС Region PR при поддержке администрации Балаковского муниципального района.

Лучшие проекты по результатам регионального конкурса получат право на участие в общенациональном финале Национальной премии Russian Event Awards, который пройдет 15-17 ноября в Самаре.

Одним из экспертов жюри станет Виктория Бородянская — председатель комитета по туризму Саратовской области.

Она станет одним из спикеров пресс-конференции. Кроме того, проведение Национальной премии обсудят:

- Екатерина Даньшина — директор МАУ ЦКОДМ «Молодежная инициатива»,

- Елена Гребушина — начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального района.

Пресс-конференция пройдет 2 октября в 10:00 в «Комсомольской правде» — Саратов» по адресу: Вишневая, 10 (типография №1).

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

Трансляция будет доступна 2 октября в 10:00 по ссылке: https://youtu.be/xwg1XN1u51c