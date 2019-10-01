Сервис нового поколения от Tele2

В Саратове открылся первый в Черноземье цифровой салон связи. Новатором вновь выступил мобильный оператор Tele2, и это не удивительно. Став трендсеттером отрасли, компания продолжает разрабатывать инновационные решения и предлагает своим клиентам уникальный digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях.

К слову, на торжественном открытии салона также не обошлось без современных технологий: представители Tele2 «перерезали» лазерные лучи вместо традиционной красной ленточки, а всех гостей поприветствовал интерактивный робот.

Вместо красной ленточки - лазерные лучи

- Мы продолжаем развитие коммуникационной платформы «Другие правила» и меняем нашу розничную сеть, используя уникальный подход — трижды digital. Цифровой формат в сервисе, ассортименте и коммуникациях позволяет наиболее полно рассказывать клиентам о тарифах и услугах, а также оперативно обновлять информацию и делать актуальные предложения. Кроме того, Tele2 помогает покупателям сделать собственный выбор, предоставляя возможность не только лично протестировать устройство, но и ознакомиться с реальными оценками пользователей. Новый формат наших салонов соответствует трендам диджитализации и устанавливает новые правила в рознице, — отметил Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2

Следуя концепции других правил, Tele2 разработала новый тип коммуникации с посетителем с помощью digital-технологий. Уникальный цифровой сервис салона саратовцы могут оценить в ТЦ «Happy Молл» по адресу: Вольский тракт, 2.

В первую очередь, новый формат — это открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями. Консультант больше не стоит за традиционным прилавком, который, к слову, заменяет легкая стойка в зоне ресепшен, а свободно перемещается по салону, может обслужить клиента с помощью планшета и даже принять оплату в любой точке зала.

Консультанты найдут ответ на любой вопрос о товарах и услугах салона

Еще одно отличное решение — цифровая витрина, которая показывает территорию покрытия сети Tele2 и помогает посетителям самостоятельно осуществить ряд необходимых операций, например, выбрать номер, сменить тариф или оставить заявку на переход по MNP. Цифровой сервис также предоставляет интерактивная витрина. Она позволяет детально познакомиться со смартфоном и помогает клиенту сделать взвешенный выбор — достаточно взять устройство в руки, а на экране уже появляется не только информация о характеристиках и возможностях гаджета, но и, что немаловажно, объективные отзывы реальных пользователей о выбранной модели.

Интерактивная витрина

В салоне применена открытая выкладка нового поколения, оператор не только визуально выделил зоны вендоров, но и подобрал устройства в разных категориях с учетом их комплементарности. Таким образом, пользователи могут не только протестировать смартфоны, но и дополнить их наушниками, часами и другими гаджетами.

Кроме того, в новом салоне создана отдельная зона умных вещей. Здесь компания представляет устройства, напрямую не связанные с операторским бизнесом: умные гаджеты, коптеры и компоненты умного дома. Если вы задумывались о такой покупке, но сомневались, потому что не было возможности подержать устройство в руках, — вам обязательно нужно посетить новый салон Tele2.

Открытие инновационного салона Tele2 вызвало ажиотаж

Подобные digital-салоны пока принимают клиентов только в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове на Дону, Ярославле. А теперь — и в Саратове. До конца года Tele2 планирует открыть салоны нового поколения во всех городах-миллионниках.