2019-09-30T10:05:44+03:00
Общество

Памятка пациентам с подозрением на онкологическое заболевание

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Сталкиваясь с подозрением на онкологическое заболевание, крайне важно как можно раньше установить диагноз, начать лечение и не упустить драгоценное время, поэтому пациентам нужно знать свои права в системе обязательного медицинского страхования и сроки оказания медицинской помощи.

Какие же этапы нужно пройти пациенту?

1. Прием лечащего врача (выявлено подозрение на злокачественное новообразование).

Во время приема врач должен выдать направление на консультацию к онкологу. Срок выдачи направления: один день.

2. Прием онколога должен быть проведен не позднее пяти рабочих дней от выдачи направления. На приеме врач:

- Производит биопсию (забор биологического материала);

- Выдает направления на проведение диагностических исследований.

Сроки проведения исследований/получения заключений:

1. Цито/гистологическое исследование биологического материала15 рабочих дней;

2. Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ диагностика)14 календарных дней.

В зависимости от медицинских показаний, технической возможности медицинской организации, опыта и квалификации специалиста эти исследования могут быть выполнены в медицинской организации более высокого уровня. В этом случае врач должен перенаправить пациента в подобную медицинскую организацию. При этом срок выполнения исследований должен быть соблюден.

3. Повторный прием онколога: во время приема врач оценивает результаты исследований и устанавливает предварительный/окончательный диагноз.

4. Консилиум: совещание группы врачей, на котором определяют дальнейшую тактику лечения пациента, в том числе решение вопроса о госпитализации (при наличии показаний).

Срок ожидания госпитализации составляет 14 календарных дней.

Обращаем внимание на то, что сроки проведения консультаций врачей и исследований указаны максимальные. Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед», то при несоблюдении сроков оказания медицинской помощи вы можете обратиться в страховую компанию, оставив запрос на официальном сайте www.sogaz-med.ru или позвонив по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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