Медпомощь по месту жительства

Реализация нацпроекта, разработанного Министерством здравоохранения России по инициативе президента, рассчитана на пять лет, до 2024 года. Среди основных его целей — снижение уровня смертности от болезней системы кровообращения, переоснащение медицинских учреждений, повышение качества медпомощи...

В Саратовской области также имеется много планов, часть из которых уже осуществляется.

Доступность, развитие первичной медико-санитарной помощи невозможны без фельдшерско-акушерских пунктов, особенно в районах области. В этом году в регионе в эксплуатацию вводится одиннадцать ФАПов.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве здравоохранения, при подготовке конкурсной документации использовался опыт проектных решений по ранее построенным ФАПам. Чтобы соблюсти санитарно-эпидемиологические требования, проводились консультационные встречи с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области до начала конкурсных процедур и после их завершения. Параллельно велись консультации с организациями-изготовителями модульных конструкций. Приемка выполнения и проверка качества работ проводилась специальной комиссией, с привлечением экспертов Торгово-промышленной палаты Саратовской области.

По заключениям экспертов, модульные конструкции ФАПов соответствуют условиям государственного контракта.

В начале сентября губернатор области оценил, как ведутся работы в ФАПе села Марьевка Перелюбского района.

- В советские годы медпункт размещался в приспособленном здании школы, но много лет назад его закрыли, — рассказала гостям из Саратова заведующая ФАПом Рысканым Ишингалиева.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в отдаленном районе области оказался как нельзя кстати. Медпомощь в нем будет оказываться почти двумстам жителям Марьевки.

В новых ФАПах имеются кабинет врача, процедурный, смотровой кабинеты, помещение для персонала. В них продолжают завозить мебель и оборудование.

- Новые здания просторные и технически выверенные, — прокомментировал губернатор области Валерий Радаев. — За медпомощью жители смогут обращаться там, где проживают.

Однако одним из наиболее значимых событий в областном центре станет открытие нового клинического онкологического диспансера.

- В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» ведутся работы по подготовке к строительству онкологического диспансера, — прокомментировала министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина. — В текущем году на эти цели предусмотрено 112,3 млн рублей. Учреждение будет расположено на улице Шехурдина в Саратове.

- Строительство нового онкологического диспансера сыграет ключевую роль в развитии всей онкологической службы на территории области, — считает профессор кафедры факультетской хирургии и онкологии Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского Минздрава России Ольга Конопацкова, которая входит в наблюдательный совет по строительству онкодиспансера.

По ее словам, новый центр будет оснащен современной медицинской аппаратурой для диагностики и лечения методами ядерной медицины, включая аппарат для выполнения ПЭТ-КТ — исследований, позволяющих значительно улучшить раннюю диагностику и лечение онкологических заболеваний.

В этом году в рамках нацпроекта в Балашовской районной больнице создается Центр амбулаторной онкологической помощи. Переоснащается действующий Областной клинический онкологический диспансер. На сумму более 552 млн рублей закупается новое высокотехнологичное оборудование. Контракты заключены на приобретение двух маммографов, компьютерного томографа, рентгеновского оборудования.

Это поможет улучшить качество и доступность специализированной медицинской помощи для всех жителей области.