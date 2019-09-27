За новыми знаниями и опытом — в столицу

Национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным. В регионе проект реализуется под контролем губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Мероприятия по переобучению проводит региональное министерство занятости, труда и миграции.

Компас для работающих

Как рассказали «Комсомольской правде» в региональном министерстве занятости, с начала года в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» на переобучение и повышение квалификации направлено 127 работников предприятий. Это в четыре раза больше планируемого объема обучения. Всего в 2019 году на обучение направят 182 человека.

- Участие в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» — это реальная возможность повысить квалификацию работника или переобучить его на те специальности, которые востребованы сегодня в производстве, — считает министр занятости, труда и миграции Наталия Кривицкая. — И мы видим, что работодатели пользуются ею, направляя своих сотрудников на прохождение образовательных программ. Это инвестиции в знания и навыки, благодаря которым повысится доходность компаний. Кроме того, предприятиям-участникам этого нацпроекта бесплатно оказывается поддержка экспертов в сфере производительности труда при реализации проектов по оптимизации производственных процессов. Это в разы поможет сократить время на производство продукта и, как следствие, позволит производить больше, имея в штате тех же сотрудников и те же ресурсы.

Для этого заключено шесть договоров на сумму почти 2,5 млн рублей (в том числе более 1 млн рублей на субсидии, предоставляемые предприятиям Саратова, и около 1,4 млн рублей на субсидии, предоставляемые предприятиям Энгельса).

Работники шести предприятий Саратова и Энгельса переобучаются и повышают свою квалификацию по следующим образовательным программам: «Специалист в сфере закупок», «Охрана труда в профессиональной деятельности руководителей и специалистов», «Измерение и оценка вредных и опасных факторов», «Промышленное и гражданское строительство», «Менеджмент качества и внутренний аудит», «Экономика и управление на предприятии», «3D Компас для конструкторов», «B2 Вертикаль для технологов». Есть спрос на обучение по таким специальностям, как «Машинист крана, оснащенного радиоэлектронными средствами дистанционного управления», «Тракторист категории «С», «Водитель электротележки», «Водитель погрузчика».

Новые навыки позволяют работникам выполнять более сложные функцииФото: Михаил ФРОЛОВ

Теория на практике

О том, как происходит процесс обучения и что это дает в работе, «Комсомолке» рассказали сотрудники предприятий.

- На предприятии работаю почти девять лет, трудоустроился в 2010-м, — поделился с нашим изданием и.о. начальника планово-диспетчерского отдела электроприборостроительного завода Марат Алиев. — Сначала работал диспетчером в планово-диспетчерском отделе, затем — руководителем группы в службе закупок и логистики. С недавних пор исполняю обязанности начальника отдела на производстве. Мне, как производственнику, уже имеющему техническое образование, было очень важно приобрести знания по экономике. При организации работы нужно понимать, что технические процессы должны давать экономический результат. Себестоимость продукции, сокращение издержек, затраты, этапы планирования, слагаемые финансового результата - это те знания, которые вместе с совершенствованием технологий дадут экономический эффект предприятию. Мое обучение по специальности «Экономика и управление на предприятии» началось в августе и будет длиться четыре месяца. Надеюсь, что полученные знания пригодятся мне в работе при составлении производственных планов, что очень важно и нужно.

Его коллега Алексей Мазалов работает на том же заводе с 2017-го, более двух лет, занимает должность старшего диспетчера планово-диспетчерского отдела. Он проходил переобучение по профессиональной переподготовке «Менеджмент качества и внутренний аудит».

- Обучение менеджменту качества и внутреннему аудиту раскладывает в сознании по полочкам то, что вроде бы знаешь по ГОСТам и стандартам, действующим на нашем предприятии, но что точно нуждается в систематизации, — отметил Алексей Юрьевич. — Дело в том, что в последнее время к нам регулярно с аудитами, проверками приезжают наши заказчики, чтобы удостовериться, что мы качественно выпустим продукцию, которую они у нас покупают. Четкое знание того, как работает система менеджмента качества, какие конкретно документы нужны, как их следует вести, облегчает процесс производства. Наши заказчики уверены, что получат в срок продукцию с требуемыми техническими параметрами. Профессиональная переподготовка повышает квалификацию в целом, вселяет уверенность в собственные силы.

Алексей Мазалов признает, что благодаря обучению в голове складывается четкий порядок проведения аудита, разбираются тонкости и сложности — что принципиально важно и на что нужно обращать особое внимание. Все это уже реализуется в практической работе, непосредственно на производстве, в цехах.

Артем Литвинов занимает должность начальника отдела снабжения в производственно-строительной компании. Совсем скоро его обязанности расширятся. С весны предприятие, в котором он работает, приняло участие в программе, чтобы увеличить прирост производительности организации.

- Решение участвовать в федеральной программе было принято директором, но я сам зацепился за возможность повысить квалификацию, получить знания. Мне самому это нужно, — признался начальник снабжения. — Мое обучение началось 1 августа. 17 октября буду сдавать экзамены, после чего выдадут сертификат, что прошел обучение. После курсов у меня появятся новые функциональные обязанности на предприятии. Помимо основной должности, буду обучать сотрудников бережливому производству, проводить тренинги. Благодаря курсам получаю навыки преподавания, а также узнаю много нового о ведении бережливого производства.

Кстати, понятие «основы культуры бережливого производства» зародилось в Японии. Обучение на основе зарубежных практик Литвинов проходит в Москве, в Федеральном центре компетенций. За знаниями Артему приходится ездить в командировки на несколько дней и бывать на занятиях, на которых преподаватели подробно рассказывают о снижении потерь на производстве, опыте работы в этом направлении западных предприятий, методиках и способах контроля, возможностях минимизировать брак, о том, как повысить безопасность и экономическую эффективность организации в целом.

- Обучение полезно тем, что полученная информацию от федерального центра поможет выработать общую стратегию развития предприятия и позволит производству равномерно развиваться. Я планирую глубже изучать отдельные инструменты бережливого производства, — говорит Артем Литвинов.

По мнению работников, направленных на переобучение, национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости» свое название оправдывает полностью.

Кстати

Участие в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости» - это реальная возможность повысить квалификацию работника или переобучить его на востребованные специальности.