Саратовская сцена открывает сезон

Наступила осень, а это значит, что саратовская сцена снова «оживает». Радуют зрителей своими постановками театры. Заработали и концертные площадки. Свои программы спешат представить многие саратовские коллективы. Но ждет наш город и приезжих артистов.

На этой неделе творческие тандемы молодых саратовских артистов примут участие во втором Концерте уличных музыкантов. Здесь прозвучат песни, которые многих тронут до глубины души. Наверняка зрители захотят и сами подпевать выступающим ребятам. (18+)

Бар «Буфет ФМ».

Ул. Яблочкова, 28/48.

Тел. (8452) 60-31-60.

27 сентября. Начало в 19.00.

Вход свободный.

Ансамбль «Театр новой музыки» откроет X концертный сезон в Саратовской консерватории. В составе коллектива молодые музыканты, которым не безразлична судьба современной академической музыки. Они являются единственным коллективом в Саратове, исполняющим произведения композиторов XXI века.

Уже более 9-ти лет «Театр новой музыки» под руководством саратовского композитора Владимира Орлова выступает на различных концертных площадках Саратова и других городов с самыми яркими, интересными и необычными произведениями современных авторов. Концептуализм, новаторство идей и непредсказуемость музыкальной мысли давно стали отличительными чертами коллектива.

В программе предстоящего концерта - инструментальные произведения «Врата Китая» Джона Адамса (США), «Три монолога» Брахи Бдиль (Израиль), «Этот единственный момент» Роберта Дэвидсона (Австралия), «Дом» Веры Костериной, «Соната» Вячеслава Ноздрачёва, «Чернолесье» Артёма Назарова, а также вокальные сочинения «Шесть детских песен» (на стихи Б. Заходера) Владимира Королевского, «Три музы – три слуги у красоты» (на стихи А. Пушкина) Юрия Массина, «Заглотила свой хвост» (на стихи Ю. Котенёвой) Владимира Орлова (Россия).

Исполнители: Василий Игонин и Татьяна Левашова (фортепиано), Анастасия Фадеева (флейта), Алексей Киселёв (скрипка), Дмитрий Толочков (контрабас), Эрика Саркисова (сопрано). (0+)

Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, Театральный зал.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1.

Тел. (8452) 23 17-18.

27 сентября. Начало в 18.30.

Стоимость билета 200 р.

Фото Саратовской консерватории

Легенды фолк-рок-метал андеграунда, родоначальники стиля «пивной фолк», неординарный и ни на кого не похожий рок-коллектив под броским названием «Тролль гнет ель» выступит в очередной раз в Саратове. Фолк-рок-мир был бы другим, если бы не питерские Тролли, стоявшие у самых истоков танцевального фолк-метала. Их творчество переливается множеством ярких граней, создавая целый волшебный мир, в котором есть место каждому!

Считается, что тот, кто устал от глухой тоски, обессилел или просто загрустил, однажды услышав лихие ритмы и зажигательные мелодии «ТГЕ», уж никогда больше не вернется к унынию. В том сила духа Пресветлого Хмеля! Совершенно не обязательно пить эль, чтобы почувствовать его силу. Достаточно лишь послушать музыку Троллей, и ноги сами пустятся в пляс, а сердце наполнится радостью! Не правда ли, чудесно? «ТГЕ» уверенно несет свое творчество в мир вот уже почти 20 лет, собирая вокруг себя все больше верных фанатов и поклонников. (18+)

MACHINE HEAD CLUB.

Ул. Октябрьская, 43.

Тел. (8452) 32-47-04.

27 сентября. Начало в 20.00.

Стоимость билета 600 руб.

Фото со страницы группы «Тролль гнет ель»

Еще одно заслуживающее внимания мероприятие - концерт, посвященный светлой памяти лидера группы «По ту сторону рассвета», саратовского поэта, музыканта и замечательного человека Александра Хромова. Прозвучат авторские песни и песни А. Хромова в исполнении саратовских музыкантов. (18+)

Бар IRISH PUB.

Ул. Московская, 9.

Тел. (8452) 28-16-56.

28 сентября. Начало в 20.00.

Вход свободный.

OneLove - это музыка свободы, музыка солнца, музыка в стиле reggae. Прочувствовать позитивные вибрации южной столицы можно будет с потрясающими ребятами из Краснодара, которые вновь выступят в нашем городе. (18+)

Бар «Буфет ФМ».

Ул. Яблочкова, 28/48.

Тел. (8452) 60-31-60.

28 сентября. Начало в 20.00.

Вход свободный.

Мы объединили для вас хиты из всех наших программ! Полный звук! Авторские «боевички» и кавер-версии ваших любимых песен - танцуем, ребята! Открываем клубный сезон! - проанонсировала событие вокалистка группы Елена Калякина. (18+)А в ближайшее воскресенье, 29 сентября, у известной саратовской группы «Любители Этого Дела» открытие клубного сезона в нашем городе. Они отметят это событие большим концертом в полном звуке.

MACHINE HEAD CLUB.

Ул. Октябрьская, 43.

Тел. (8452) 32-47-04.

29 сентября. Начало в 20.00.

Стоимость билета от 200 руб.