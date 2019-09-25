2019-09-25T19:34:38+03:00
Общество

Найдена владелица клада с орденами Третьего Рейха и пистолетом 1902 года под Саратовом

Женщина выронила чемодан с артефактами из багажника машины [фото]
Екатерина Семенова
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В Балашове женщина потеряла чемодан с военными наградами и оружиемВ Балашове женщина потеряла чемодан с военными наградами и оружием
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Стали известны подробности удивительной находки в Балашове, где на улице была обнаружена коллекция военных наград.

За короткий срок полиция сумела отыскать владелицу орденов и оружия.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, чемодан с наградами и старинным оружием принадлежит 50-летней жительнице Балашова. 3 сентября она перевозила его в личном автомобиле и около 19 часов на улице Ломоносова чемодан выпал из незакрытого багажника.

Это случилось на глазах проезжавшего мимо прохожего. Он подобрал чемодан, но догнать машину не смог, поэтому отнес находку в близлежащий дом и попросил присмотреть, а сам обратился в полицию.

Оказалось, что внутри лежали ордена, медали, монеты, холодное оружие и старинный пистолет иностранного производства. Многие предметы принадлежали Третьему Рейху.

В коллекции много предметов Третьего Рейха

В коллекции много предметов Третьего Рейха

- Поиски владельца сокровища осложнялись тем, что очевидец не запомнил номеров машины, откуда выпал чемодан, – рассказали в Главке.

Среди найденного оказался старинный пистолет

Среди найденного оказался старинный пистолет

Однако через какое-то время женщину все же нашли. По ее словам, коллекция принадлежала ее покойному мужу, который скончался в 2007 году. Мужчина собирал старинные предметы около 20 лет, но где он приобретал экземпляры, и было ли это законно, женщина не знает.

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- Не задаваясь этими вопросами, она хранила вещи в память о муже до настоящего времени, – рассказали в полиции.

Немало наград советского времени

Немало наград советского времени

Сейчас проводится проверка. Оказалось, что пистолет Люггера изготовлен по системе «парабеллум» в 1902 году. Он и ножи с кортиками находятся на исследовании у экспертов-криминалистов. После их заключения будет принято решение о возврате предметов владелице.

Среди найденного - кортики и ножи

Среди найденного - кортики и ножи

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ИСТОЧНИК KP.RU

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