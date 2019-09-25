2019-09-25T13:45:23+03:00
Общество

От сердца к сердцу

В пресс-центре «Комсомолки» прошел брифинг, посвященный профилактике болезней системы кровообращения
Оксана Петрова
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Валерий Агапов и Татьяна ИоноваВалерий Агапов и Татьяна Ионова
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О проблемах и задачах журналистам саратовских СМИ накануне Всемирного дня сердца рассказали главный врач Областного клинического кардиологического диспансера, доктор медицинских наук Валерий Агапов и главный внештатный кардиолог минздрава Саратовской области Татьяна Ионова.

Факторы риска

Всемирный день сердца впервые прошел в 1999 году. Акцию поддержали ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения. У этого дня появилась фиксированная дата - 29 сентября. В этом году он приходится на воскресенье.

Смертность от болезней системы кровообращения по сей день сохраняет лидирующие позиции. В прошлом году в области по этой причине умерло более 17 тысяч человек, 5% от этого количества - смерти от инфаркта. Поэтому особое место отводится профилактике и совершенствованию оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи.

- Факторы риска, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания, известны, но не все хотят их учитывать в повседневной жизни, - подчеркнула главный внештатный кардиолог минздрава области Татьяна Ионова. - Факторы делятся на немодифицированные, на которые мы не можем повлиять, - это пол, возраст, наследственность. И модифицированные факторы риска: избыточный вес, гиподинамия, стрессы, курение, повышенный уровень артериального давления, сахара. Вот на что всегда нужно обращать внимание.

К пациентам, находящимся в группе высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, относят тех, у кого отмечаются три и более вышеназванных фактора.

На пресс-конференции в «КП» врачи в очередной раз напомнили, что каждый человек должен заботиться о своем здоровье. Все должны знать свои показатели: уровень холестерина, сахара в крови, артериальное давление. Если показатели в норме, то проходить обследование достаточно один раз в год. А если выявлены изменения, то проверяться следует чаще, следовать рекомендации врача.

- Сердечно-сосудистые заболевания всегда протекают симптомно, - напомнил главврач Областного клинического кардиологического диспансера Валерий Агапов. - У человека появляются одышка при физической активности, боль в груди, снижение работоспособности, слабость, утомляемость... Первые симптомы недооценивают и не обращаются к врачу вовремя, не желая покидать зону комфорта. В последующем это приводит к более серьезным проблемам со здоровьем.

Тысячи высокотехнологичных операций за год

В ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» проводятся операции на «открытом сердце», при нарушениях сердечного ритма, врожденных и приобретенных пороках сердца. Для этого в учреждении имеется полный спектр современного диагностического и лечебного оборудования, отвечающего международным стандартам, например два ангиографических комплекса «Toshiba» для выполнения всех имеющихся диагностических и лечебных рентгенохирургических пособий, единственный в нашем регионе 256-срезовый компьютерный томограф для выполнения неинвазивной КТ-коронарографии. Помимо рентгенографии и компьютерной томографии, в учреждении работает собственная лаборатория, проводятся функциональная и УЗИ-диагностика.

Благодаря современному оснащению отделений специалисты диспансера ставят точные диагнозы и спасают жизни не только взрослых, но и маленьких пациентов.

Областной кардиологический диспансер оснащен новейшим оборудованием

Областной кардиологический диспансер оснащен новейшим оборудованием

Медпомощь оказывают доктора и кандидаты наук, врачи высшей категории. В кардиодиспансере операции на сердце проводятся ежедневно. Действуют четыре операционные с современным оборудованием, два аппарата искусственного кровообращения. Качественные препараты и новейшее оборудование позволяют улучшить течение послеоперационного периода и снизить анестезиологический риск.

Что касается реабилитации, то она начинается с отделения реанимации и интенсивной терапии, которое оснащено современными системами слежения. Это значит, что в непрерывном режиме можно отслеживать функции жизнеобеспечения пациентов. Есть кабинет физиотерапии и лечебной физкультуры.

Поэтому диспансер признан якорным учреждением области по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

- Мы в состоянии оказывать помощь при остром коронарном синдроме и инфаркте миокарда в соответствии с мировыми стандартами, - сказал главврач диспансера. - У нас налажено взаимодействие со скорой помощью, учреждениями здравоохранения в Саратове и за его пределами. Количество вовремя выполненных вмешательств на сердце увеличивается, и это приводит к тому, что показатель смертности снижается.

По признанию Валерия Агапова, особое место в диспансере уделяется лечению мерцательной аритмии. По некоторым данным, таких больных уже 2% от всего населения. Активная работа в учреждении ведется и по определению сердечной недостаточности. Именно сердечная недостаточность доминирует в группе смертей от болезней системы кровообращения, а не острые состояния, как многие ошибочно думают.

- Будем и дальше модифицировать нашу работу, чтобы она становилась более эффективной, - высказался Валерий Владимирович.

Журналистов заинтересовало, сколько в диспансере проведено высокотехнологичных операций.

- В прошлом году в нашем учреждении выполнено 1700 стентирований, в области - больше двух тысяч, - ответил Валерий Агапов. - Много это или мало? Десять лет назад такие цифры показались бы фантастическими. Сейчас планируем их увеличивать. В последние три года в диспансере выполняем почти все хирургические вмешательства на сердце. Суммарно за год в учреждении проводится более трех тысяч высокотехнологичных операций.

Никто не остается без помощи

Увеличение количества высокотехнологичных вмешательств невозможно без замены и обновления медицинского оборудования. Благодаря действию программ по здравоохранению это стало возможным.

- Та аппаратура, которая стоит в медучреждениях области, имеет определенный процент износа и требует замены, - признала Татьяна Ионова. - Необходима замена тех же компьютерных томографов. Это есть в планах и расписано по годам, какое оборудование в какие учреждения поступит.

Среди них и Областной клинический кардиологический диспансер.

- Новые ангиографические установки постоянно совершенствуются, становятся лучше, - отметил главврач. - Новое оснащение позволит обновить имеющееся. Для этого будем переобучать сотрудников. Не стоит размышлять о поступлении какого-то уникального, хотя не люблю это слово, оборудования. Намного важнее поддерживать достойный рабочий уровень там, где все есть.

Замечено, что операции в равных пропорциях делятся между вмешательствами при ишемической болезни сердца, патологии клапанов и врожденной патологии сердца. Никто из пациентов, кому показаны эти операции, не остается без помощи.

У представителей СМИ возник вопрос, сколько человек спасли.

- Существует такое понятие, как «число сохраненных жизней». По данным за восемь месяцев, число сохраненных жизней от сердечно-сосудистых патологий в области составило порядка 530 человек, - ответила Татьяна Ионова.

Спросили журналисты и о том, скольких кардиологов не хватает в регионе.

- В Саратовской области работают 177 врачей-кардиологов, - рассказала Татьяна Сергеевна. - Укомплектованность этими кадрами составляет 72%.

- Каких-то серьезных кадровых проблем наш диспансер не испытывает, - отметил главный врач Валерий Агапов. - Конечно, по области в целом проблема с кардиологами есть. Это же касается и анестезиологов-реаниматологов. Но надо признать, что очередей на операции нет. Период ожидания операции не превышает двух месяцев.

Справка

ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер» расположен по адресам:

г. Саратов, Крымский проезд, здание 16;

г. Саратов, ул. 53-й Стрелковой дивизии, здание 8.

Телефон контакт-центра: (8452) 65-99-61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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