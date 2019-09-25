2019-09-25T13:20:02+03:00
Общество

Представители старшего поколения доказывают, что учиться новому и одерживать победы можно в любом возрасте

Министр социального развития области рассказала о реализации в регионе нацпроекта «Демография»
Василий Иванов
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Физическая активность - залог здорового долголетияФизическая активность - залог здорового долголетия
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«Демография» - национальный проект, который направлен на существенное изменение качества жизни наших граждан. Министерство социального развития области участвует в реализации двух региональных программ нацпроекта - «Старшее поколение» и «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В преддверии Международного дня пожилых людей министр социального развития области Ирина Бузилова рассказала о том, какая помощь в рамках нацпроекта оказывается гражданам старшего поколения.

- Ирина Борисовна, не секрет, что в нашей области, как и во всей стране, с каждым годом увеличивается число пожилых людей. Расскажите, что в регионе делается для того, чтобы граждане старшего поколения как можно дольше оставались активными членами общества?

- Сегодня доля пожилых граждан составляет более четверти жителей региона. Увеличение числа пожилых людей связано, прежде всего, с увеличением продолжительности жизни. И нам необходимо делать все возможное, чтобы пожилые люди жили максимально активно и комфортно, чтобы их жизнь не сводилась только лишь к походам в поликлинику, а была интересной, насыщенной. Собственно, проект «Старшее поколение» и создан для того, чтобы дать людям эти возможности. Нацпроект «Демография» позволит нам превратить наши социозащитные учреждения, в первую очередь комплексные центры социального обслуживания населения, в настоящие центры активного долголетия.

- Что есть в таких центрах?

- В каждом учреждении нового формата пожилые люди смогут заниматься адаптивной физкультурой, пользоваться комнатами психологической разгрузки, пунктами проката физкультурного оборудования, технических средств реабилитации. В «Школах по уходу» будут проводиться регулярные занятия для обучения навыкам ухода за тяжелобольными. А чтобы пожилые люди смогли в полной мере проявить свои таланты и способности, во всех комплексных центрах продолжат работу творческие мастерские и клубы по интересам.

В 2019 году 28 комплексных центров социального обслуживания населения области оснащены дополнительным автотранспортом. Новые автомобили предназначены для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения. Модернизация социальной службы также внесет весомый вклад в укрепление здоровья пожилых граждан. Кроме того, большой популярностью пользуются «Университеты третьего возраста».

Проживающие в домах престарелых получают всю необходимую медицинскую помощь

Проживающие в домах престарелых получают всю необходимую медицинскую помощь

- Это отдельная программа?

- «Университеты третьего возраста» задуманы с целью повышения социальной и умственной активности пожилых людей. Сегодня «Университеты» работают во всех районах области на базе 39 комплексных центров социального обслуживания населения. Пожилые люди на бесплатных занятиях «Университетов» повышают свою компьютерную и правовую грамотность, занимаются творчеством, актерским и вокальным мастерством, музыкой и танцами. Представители старшего поколения с успехом доказывают, что учиться новому, одерживать победы в компьютерных единоборствах, ставить спортивные рекорды можно в любом возрасте. Ежегодно слушателями «Университетов» становятся более 5 тысяч человек, из них более 1,5 тысяч на хорошем уровне осваивают компьютер и Интернет, а это очень важно для повышения социальной активности наших пожилых людей, удовлетворяет их острую потребность в общении.

- Работают не только центры соцобслуживания, но и стационарные учреждения. Как в нашей области обстоят дела с домами престарелых?

- Стационарные учреждения для оказания социальной помощи пожилым гражданам и инвалидам расположены во всех крупных муниципальных районах области. Это 12 домов-интернатов, восемь психоневрологических интернатов и отделение общего профиля для граждан пожилого возраста и инвалидов в структуре комплексного Центра социального обслуживания населения Дергачевского района. Ежегодно в стационарах получают услуги более 5,5 тысяч человек. За последние три года общая коечная мощность стационарных учреждений для престарелых и инвалидов области увеличилась более чем на 200 койко-мест. Однако мы не стоим на месте и постоянно работаем над укреплением материально-технической базы.

- Что в этом направлении вы отметили бы в первую очередь?

- Одним из главных мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» в 2019 году стало строительство нового корпуса на 50 мест Адоевщинского психоневрологического интерната. Здание будет отвечать самым современным требованиям качества и эстетики, позволит улучшить условия проживания людей, особенно нуждающихся в защите государства. Ввод нового корпуса в эксплуатацию планируется в 2020 году.

Улучшение условий проживания, в свою очередь, позволяет внедрять в жизнь и новые формы работы. Так, в том же Адоевщинском психоневрологическом интернате реализуется технология социального сопровождения молодых инвалидов с ментальными нарушениями. Суть проекта - дать ребятам навыки самостоятельного проживания, необходимые им в повседневной жизни социально-бытовые знания и компетенции. Мы стараемся не останавливаться на достигнутом, целевая группа проекта постоянно пополняется новыми участниками.

Ирина Бузилова

Ирина Бузилова

- Как выстраивается работа с пожилыми подопечными?

- В наших учреждениях используется ряд эффективных технологий и методик для поддержания и укрепления здоровья пожилых граждан. Среди особо интересных отмечу проекты Энгельсского и Саратовского домов-интернатов «Оздоровительная площадка «Территория долголетия» и «Тропа здоровья» соответственно. В рамках проектов на территории учреждений проходят занятия лечебной физкультурой на тренажерах, под руководством инструкторов, занятия дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, езда на велосипедах. Причем к занятиям, помимо проживающих домов-интернатов, могут присоединиться жители области - пожилые граждане и семьи с несовершеннолетними детьми. Эти технологии позволяют гражданам пожилого возраста улучшать свое здоровье и расширять круг общения, тем самым повышая качество жизни и продлевая активное долголетие.

- Совсем скоро будет отмечаться Международный день пожилых людей. Что пожелаете нашим читателям в связи с этой датой?

- Хочу пожелать гражданам старшего поколения крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и бесконечной веры в себя и свои силы! А задача правительства области остается прежней - сделать все от нас зависящее, чтобы жизнь каждого отдельного человека стала лучше, комфортнее, чтобы вы все могли чувствовать реальную помощь и заботу государства. С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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