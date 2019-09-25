Осторожно - вас могут обмануть!

Сегодня все чаще возникают вопросы, связанные с нотариальным оформлением документов и сделок

Люди, далекие от понимания сути и значения нотариата, очень смело делают заявления, вводя тем самым очень многих в заблуждение.

Почему так много стало разговоров о нотариате?

Нотариус - это высококвалифицированный юрист, наделенный государством особыми полномочиями по оформлению нотариальных действий. Законом на него возложена большая ответственность за правильность и соответствие закону оформляемых им документов.

И вот здесь-то людям, желающим оформить те или иные документы в обход закона, нотариус - помеха. И, конечно, для них лучше бы не обращаться к нотариусу, а обманным путем достигнуть желаемого результата.

Совсем недавно наши граждане были введены в заблуждение призывом: «Теперь к нотариусу идти не надо!».

Оказывается, один из сотрудников Росреестра решил, что договоры по приобретению недвижимости с использованием средств материнского капитала и участием несовершеннолетних не требуют нотариальной формы, что достаточно составить договор в простой письменной форме и зарегистрировать в Росреестре переход права собственности.

Хорошо, что такая практика просуществовала короткое время, но оформление договоров без нотариуса сделало их ничтожными или, в лучшем случае, оспоримыми.

Подобный клич бросают и в отношении оплаты за нотариальные действия. Нотариус - исполнитель закона, и если Налоговым кодексом РФ или Основами законодательства РФ о нотариате предписана оплата за совершенное нотариальное действие, нотариус обязан ее взыскать.

Действующим законодательством предусмотрен достаточно большой перечень льгот по оплате нотариально оформленных документов, причем нотариусу недовзысканный тариф не компенсируется, он делает это за свой счет.

Сейчас в нотариальную палату часто поступают письменные заявления и обращения граждан, желающих получить ту или иную консультацию.

Эти заявления и обращения составляются так называемыми юристами, за которые граждане платят очень приличные деньги и при этом не получают необходимой им информации. По сути, эти «юристы» выполняют техническую работу по написанию обращений, оставляя заданные гражданами вопросы без юридически грамотного ответа, пересылая их нам в нотариальную палату.

Так вот совет: гражданам не следует по вопросам, связанным с нотариальным оформлением документов, обращаться никуда, кроме нотариуса и нотариальной палаты, где консультации бесплатные.

Совершенно нет необходимости обращаться к таким юристам, которые только за пересыл ваших вопросов в нотариальную палату взыскивают достаточно серьезные деньги.

Валентина Грушицина

Есть конкретные лица, и о них многие нотариусы знают, распространяющие ложную информацию среди населения о неправомерности взыскания нотариусами тарифа за услуги правового и технического характера.

Основами законодательства РФ о нотариате определено, что нотариус взыскивает нотариальный тариф, который состоит из двух сумм. Это сумма, предусмотренная Налоговым кодексом РФ или Основами законодательства РФ о нотариате, и сумма, установленная за услуги правового и технического характера.

Это четко определенный размер оплаты, которую нотариус не сможет изменить самостоятельно, и правомерность взыскания этих сумм подтверждена рядом судебных решений, в том числе Пленумом Верховного Суда РФ. Распространение информации о неправильно взыскиваемых нотариусами тарифов за нотариальные действия, призывы не обращаться к нотариусу за оформлением тех или иных документов и т.п. - это спланированные провокационные действия лиц, намеренных внести хаос в правовую систему страны, дискредитировать добросовестность нотариата и нотариусов, которые в силу закона предотвращают негативные последствия, а иногда и противозаконные действия определенных лиц, покушающихся на чужие права и имущество.

Только представьте, что было бы, если бы отменили нотариальное оформление документов?!

Действующим законодательством только на нотариуса возложена обязанность при нотариальном оформлении документов установить личность обратившихся к нему граждан, проверить их дееспособность, выяснить волю и волеизъявление участников сделки.

Невозможно говорить о законности сделки без соблюдения этих правил. При оформлении сделок без участия нотариуса, в простой письменной форме, никто не обязан устанавливать личность обратившихся, скажем за совершением договора купли-продажи квартиры, дома или земельного участка и др., не обязаны выяснять истинную волю гражданина, т.е. хочет ли он продать, подарить, поменять принадлежащее ему имущество, понимает ли он свои действия и юридические последствия этой сделки.

Может случиться так, что вместо собственника имущества обратится любое другое лицо, назвав себя его именем, и будет участвовать в сделке, о которой собственник даже не догадывается.

Результат - гражданин остается и без имущества, и без денег. И в этой ситуации, при оформлении сделки без нотариуса, никто не несет ответственности и не возмещает ущерба, причиненного гражданину за незаконную сделку.

Так уже было, когда все сделки с недвижимостью оформлялись в простой письменной форме.

Огромное количество пожилых людей, людей с определенными заболеваниями мошенниками вводились в заблуждение, и те подписывали договоры, вынося тем самым себе приговор.

Повторим, при простой письменной форме договора никто не обязан разъяснять участникам сделки ее юридические последствия.

На сегодняшний день некоторые юристы, банки и другие лица, заинтересованные в получении дохода от сделок, проводят антиагитационную работу против нотариальной формы договоров, желая монополизировать эту деятельность, причем за очень большие деньги.

И пока законом предписана нотариальная форма определенных сделок, и банкам, и другим лицам приходится сдерживать цены на их оформление, так как сегодня у нотариуса оформить сделку и дешевле, и надежнее.