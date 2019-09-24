Зарезавший знакомую студент Саратовской юридической академии планировал повторить «керченский расстрел»

Совершивший жестокое убийство 18-летней девушки саратовский студент сразу после преступления написал об этом в соцсетях.

Погибшая Екатерина Громова не воспринимала угрозы Евгения Вербицкого всерьез

В Саратове 20 сентября в третьем подъезде девятиэтажки на улице Вишневая, 20 трагически прервалась жизнь 18-летней Екатерины Громовой.

К месту убийства девушки приносят цветы и мягкие игрушки

Ее сосед и знакомый детства Евгений Вербицкий вечером подкараулил девушку между первым и вторым этажом и купленным специально для убийства ножом принялся наносить ей удары — десятки, пока девушка не перестала подавать признаки жизни.

Спустя несколько минут, испугавшись, что девушка может быть еще жива, Вербицкий вернулся в подъезд и снова принялся бить тело Екатерины ножом.

Даже спустя три дня бетонные ступени на месте трагедии остаются окровавленными.

Спустя три дня место преступления остается окровавленнымФото: Дарья Вострикова

В распоряжении редакции «КП-Саратов» оказалась переписка 18-летнего Евгения Вербицкого, который признался в жестоком убийстве своей знакомой. Студент Саратовской юридической академии в соцсети спокойно поделился со своими одногруппниками подробностями убийства.

- Всем удачи, я с вами прощаюсь, буду сидеть по 105-й, — написал вечером 20 сентября Евгений Вербицкий в соцсети.

Евгений Вербицкий рассказал о совершенной трагедии одногруппникам

Ребята не сразу поняли, о чем идет речь. В адрес юноши посыпались комментарии: «Что случилось?», «Смешная шутка, Женек», «Кого убил?».

Парень решает не терять времени и огорошивает студентов: «В прямом смысле. Свою знакомую, за один косяк».

Ребята удивились признанию своего одногруппника

Напомним, одна из главных версий убийства — долг в 2,3 тыс. рублей. Парень якобы одолжил соседке деньги, а та не торопилась их отдавать. В адрес Екатерины от Евгения сначала посыпались сообщения с угрозами, а после стену в ее подъезде украсила надпись: «Если не вернешь долг 2 тыс. рублей, то тебя найдут на мусорке в пакетах». Девушка в беседах со знакомыми переводила разговор об этом в шутку.

Одногруппники Евгения, несмотря на его прямое признание, продолжали недоумевать. «Ты совсем?», «Его взломали, наверное». Даже шутят: «Самое главное, чтобы на хате петушком не сделали», «В тихом омуте черти водятся», — так отреагировали знакомые Евгения, студенты СГЮА на ужасающую новость.

В переписке одна из собеседниц напомнила, что на странице Евгения «ВКонтакте» в прошлом, 2018 году появилась запись «Хочу также, как в Керчи».

Речь идет о кровавом побоище, которое устроил Владислав Росляков в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года. Парень привел в действие взрывное устройство и расстрелял студентов, после чего покончил с собой. Погибли 19 человек, еще 53 — оказались в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, в Саратовской области уже была попытка устроить школьный шутинг. 28 мая на школу №4 в Вольске напал 14-летний Максим Федосеев (имя изменено — прим. ред). Ребенок бросил две бутылки с «коктейлем Молотова» в учебные классы и ударил топором по лбу 12-летнюю школьницу.

По словам мальчика, его кумиром также стал «керченский стрелок». Мальчик даже успел записать видеообращение и попросил кремировать его тело, однако школьника задержали.

Евгений Вербицкий этот план осуществить не успел. С места убийства Екатерины Громовой он спокойно ушел и успел даже пообщаться с друзьями в соцсети. После этого свою страницу он удалил.

Парня задержали рядом с местом преступления, около школы №76, где он и его жертва совсем недавно вместе учились.

Свою вину Вербицкий признал, ему предъявили обвинение в убийстве и заключили под стражу.

Во время следственных действий студент юридической академии вел себя спокойно, охотно и даже с энтузиазмом рассказывал подробности произошедшего.

Екатерину Громову похоронили 22 сентября на кладбище в Усть-Курдюме в Саратове.

Могила Екатерины Громовой усыпана цветами

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