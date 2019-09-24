Саратовские товары идут за кордон

Благодаря региональному проекту «Промышленный экспорт» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» объемы экспортируемой продукции могут увеличиться в два раза.

Биотехнологии - тоже на экспорт

На пресс-конференции в правительстве области региональный министр промышленности и энергетики Андрей Архипов рассказал журналистам, в чем заключаются особенности регионального проекта «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и как он реализуется.

В Саратовской области много производимых товаров идет на экспорт. Свыше тридцати предприятий машиностроения и металлургии региона экспортируют продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. На экспорт в страны СНГ отправляются не только удобрения, изделия легкой промышленности, но даже современные сэндвич-панели. Химическая отрасль также представляется перспективной. Биотехнологии тоже могут пойти на экспорт.

При этом стоит отметить, что во многих отраслях области наметилось снижение объемов экспортируемой продукции. Поэтому были проведены исследования, причины тщательно проанализированы.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» стал хорошим подспорьем в решении этих задач. Он состоит из пяти федеральных проектов, в которых сосредоточены механизмы господдержки, что необходимо промышленному экспорту, экспорту услуг и продукции агропромышленного комплекса. Экспортерам будет оказана поддержка по федеральным проектам.

- Основная задача проекта «Промышленный экспорт» - обеспечение роста экспорта промышленной продукции благодаря соглашению с регионами, в которых будут определены целевые показатели увеличения объема экспорта, - рассказал министр. - Это позволит к концу 2024 года обеспечить двукратный рост объема несырьевого неэнергетического экспорта на предприятиях региона в размере 1,8 млрд долларов США. Этот показатель рассчитан Минпромторгом России. Все мероприятия регионального проекта носят нефинансовый характер и не предполагают использования средств федерального и регионального бюджетов.

Льготные кредиты должны помочь

Чтобы достичь целевых показателей проекта, запланирован целый комплекс мероприятий. Так, разработаны корпоративные программы повышения конкурентоспособности вместе с предприятиями-экспортерами, отобраны производители регионального значения, сформирован их перечень, который направлен в Министерство промышленности и торговли РФ.

- Переход от прямого субсидирования затрат производителей к льготному кредитованию проектов через банки на заемной, возвратной основе - отличительная особенность проекта «Промышленный экспорт», - подчеркнул министр. - Льготное банковское кредитование станет ключевым инструментом поддержки российских компаний-экспортеров. Корпоративные программы повышения конкурентоспособности позволят компаниям субсидировать до 4,5% от банковской ставки по кредитам, взятым на разные цели, но объединенным экспортной идеей, от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок в России и за рубежом.

В 2019-м благодаря региональному проекту планируется увеличить экспорт продукции машиностроения, металлургии, химической и легкой промышленности на 123% по сравнению с показателем прошлого года, до 1 млрд долларов, что составит более 65,6 млрд рублей при курсе доллара 63,45 рубля.

- По итогам первого полугодия плановые показатели достигнуты, - отчитался Андрей Архипов. - Для машиностроения значения результативности составили 50%, металлургии - 40%, химической промышленности - 34%, легкой промышленности - 28,5%.

В перечень производителей регионального значения, которые заинтересовались корпоративными программами повышения конкурентоспособности, вошли восемь предприятий области, по большей части машиностроения и стекольной отрасли.

У журналистов возник вопрос, почему именно восемь предприятий, а не больше или меньше.

- Участие в программе носит заявительный характер, - объяснил министр. - Выделяется компенсация процентной ставки. Соответственно, программой могут воспользоваться только те предприятия, которые берут кредиты. Если сама форма предприятия, ведение бизнеса построены без привлечения кредитных средств, то принимать участие в программе компания не может. К новой программе многие предприятия присматриваются. Думаю, будут еще заинтересованные.

Начало положено

Корреспонденты «КП» выяснили мнение экспертов.

- Облегчение банковской нагрузки на бизнес - это позитивный момент, - отметил председатель регионального объединения работодателей «Союз товаропроизводителей и работодателей Саратовской области» Александр Креницкий. - Развитие структуры финансирования поможет внешнеэкономической стороне предприятий. Однако основная проблема экспорта заключается в платежеспособном спросе на продукцию. Нам нужно менять саму структуру экспорта: переходить от сырьевой составляющей к высокотехнологическому производству. Это востребовано в мире: такой товар будут покупать сразу и хорошо. Но для того, чтобы такую продукцию производить, в производство нужно вложить много усилий, в том числе интеллектуальных. У нас нет иного пути, как налаживать экспорт. И нет другого варианта, как развивать высокие технологии. Интеллектуальная ценность производимых в нашей стране товаров должна возрастать! В Саратовской области высокотехнологической продукции производится явно недостаточно. Меры льготного кредитования помогают, но нужны и другие меры поддержки, чтобы экспорт существенно развивался.

Такого же мнения придерживается и сопредседатель общественного совета при министерстве промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский:

- Считаю, что начало положено, но это действительно только начало. Поддержка экспорта, в том числе несырьевого, должна быть более масштабной!

При правительстве Саратовской области вот уже несколько лет работает Центр поддержки экспорта, который тесно взаимодействует с Торгово-промышленной палатой.

В рамках проектов по поддержке экспорта компании примут участие в десятке конгрессно-выставочных мероприятий в России и за рубежом, смогут наладить сотрудничество с зарубежными предприятиями.

Для саратовских производителей запланированы бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Вьетнам, Азербайджан, Монголию, Киргизию, Туркменистан. Ответные визиты в Саратовскую область ожидаются от бизнесменов из Германии, Кореи, Белоруссии, Армении. Все это должно способствовать заключению экспортных контрактов и подготовке предложений.

- Так что поддержка экспорта - это не только льготное кредитование, - резюмировал Сергей Лисовский. - Хотя именно благодаря нацпроекту это стало возможным. Думаю, если продолжить работу в данном направлении, в том числе обеспечив политическую поддержку, то экспорт будет развиваться.

В Саратове работают предприятия, которые способны конкурировать на международном рынке.

Работа на повышение объемов экспортируемой продукции идет в том числе в рамках нацпроектов.