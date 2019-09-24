Руководитель приемной «РосРАО» Ольга Урубкова: Комплекс в Горном радиоактивные отходы принимать не будет

Как относятся жители к перспективе появления нового инновационного высокотехнологичного производства по переработке отходов и какие вопросы задают чаще всего, в интервью нашему изданию рассказала руководитель общественной приемной «РосРАО» в поселке Горный Ольга Урубкова.

- Ольга Александровна, скажите, насколько активно жители интересуются темой перепрофилирования завода в Горном?

- За первые недели работы общественной приемной в наш адрес поступило 17 вопросов от граждан в устной и электронной форме, в том числе одно коллективное. Обращения поступали в ходе личных приемов, на которые приходят неравнодушные граждане — жители поселка Михайловский.

- А сама приемная инициирует встречи?

- Безусловно. Нами организованы два выездных приема в поселке Горный и городе Пугачев. Проведены встречи с председателями Общественных советов поселка Михайловский и Краснопартизанского района. В ходе прямого общения удается найти взаимопонимание с жителями, на большую часть из поступивших в приемную вопросов уже даны ответы разъяснительного характера.

- Какие вопросы в основном задают жители и общественники?

- Конечно, основной: «Не начнут ли потом завозить на объект радиоактивные вещества, ведь строить-то будет РОСАТОМ?». Здесь мы даем однозначный ответ: «Прием на комбинат радиоактивных отходов абсолютно исключен». И второй аспект этой темы — как будет организован контроль за этим? На него «РосРАО» отвечает: «В качестве дополнительных мер будет организован радиационный контроль входящих отходов».

Кроме того, на данный момент в поселке функционирует поликлинический диагностический центр, где проводится мониторинг здоровья населения, проживающего в непосредственной близости от объекта. Данную инфраструктуру планируется сохранять и развивать.

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Также среди часто задаваемых вопросы: «Какую пользу району принесет появление нового объекта? Возможно ли появление льгот для населения поселка Михайловский в связи с вводом объекта в эксплуатацию?». Остается актуальным вопрос сохранения на территории поселка службы скорой помощи, люди надеются, что «РосРАО» сможет помочь в решении этой проблемы. На эту тему поступило коллективное обращение от жителей поселка Михайловский и индивидуальное — от жительницы поселка Горный.

- Какие плюсы понятны уже сегодня?

- Проектом предусмотрено трудоустройство высококвалифицированного персонала объекта «Горный», а также создание новых рабочих мест. В процессе строительства ПТК будут дополнительно привлечены специалисты широкого спектра специальностей Саратовской области.

Кроме того, повышение уровня локализации производства расходных материалов для оборудования позволит загрузить заказами малое и среднее предпринимательство.

Только на объекте планируется создать более 280 рабочих мест, общее количество работающих с учетом транспортной и обеспечивающей инфраструктуры будет существенно больше.

- Какую информацию можно получить в общественной приемной?

- В общественной приемной можно ознакомиться с актуальной информацией по проекту перепрофилирования объекта, получить справочные материалы по создаваемой в стране федеральной системе обращения с опасными отходами, а также сообщить о нарушениях природоохранного законодательства.

- Функционирование общественной приемной — это долгосрочный проект?

- Да, планируется, что приемная станет центром информирования о реализации проекта и деятельности объекта после ввода в эксплуатацию, чтобы в любой момент каждый желающий мог узнать, каково состояние производства и в каких условиях оно функционирует.

В Горном создается передовое производство. Контроль его безопасности будет многоуровневым.

В общественной приемной отвечают на все вопросы о новом комплексе, интересующие жителей поселка Михайловский.