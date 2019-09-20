2019-09-23T17:29:47+03:00
Общество

В пресс-центре «КП-Саратов» обсудят здоровье сердца

Мероприятие пройдет 23 сентября
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Профилактика болезней системы кровообращения в рамках нацпроектов в Саратовской области.

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В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове» в понедельник, 23 сентября, пройдет брифинг о профилактике болезней системы кровообращения, проблемам и программам, направленным на решение этих проблем, которые Минздрав внедряет в Саратовской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Брифинг пройдет в преддверии Всемирного дня сердца.

Участники брифинга:

- Валерий Владимирович Агапов, главный врач ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер», доктор медицинских наук.

- Татьяна Сергеевна Ионова, главный внештатный кардиолог Минздрава Саратовской области, заместитель главного врача по кардиологии ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».

Мероприятие состоится в 11:00 в пресс-центре «КП-Саратов» по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии №1), офис 308 (3 этаж).

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

Трансляция будет доступна 23 сентября в 11:00 по ссылке: https://youtu.be/nXVILwI5eFI

ИСТОЧНИК KP.RU

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Внесены изменения в информационные сообщения о продаже с аукциона 27.09.2019г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, 21, опубликованные на сайте www.saratov.kp.ru 20.08.2019г. и 11.09.2019г.
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