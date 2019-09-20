В пресс-центре «КП-Саратов» обсудят здоровье сердца

В пресс-центре «Комсомольской правды» в Саратове» в понедельник, 23 сентября, пройдет брифинг о профилактике болезней системы кровообращения, проблемам и программам, направленным на решение этих проблем, которые Минздрав внедряет в Саратовской области в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Брифинг пройдет в преддверии Всемирного дня сердца.

Участники брифинга:

- Валерий Владимирович Агапов, главный врач ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер», доктор медицинских наук.

- Татьяна Сергеевна Ионова, главный внештатный кардиолог Минздрава Саратовской области, заместитель главного врача по кардиологии ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».

Мероприятие состоится в 11:00 в пресс-центре «КП-Саратов» по адресу: Саратов, улица Вишневая, 10 (здание типографии №1), офис 308 (3 этаж).

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

Трансляция будет доступна 23 сентября в 11:00 по ссылке: https://youtu.be/nXVILwI5eFI