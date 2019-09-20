Организаторы национального фестиваля могут оказаться мошенниками

Уже завтра в Саратове планируется проведение отборочного тура молодежного конкурса-фестиваля казахской песни «Алтын куз-2019» («Золотая осень-2019»). Это большой праздник, финал которого состоится Москве. А отборочные туры проходят, кроме столицы, в двух городах: Омске и Саратове.

Организовать столь масштабный фестиваль в целях сохранения национальных традиций и культуры - дело непростое и благородное. Наверное, поэтому, как уверяют организаторы, «Алтын куз» получил поддержку от многих партнеров. На столичных афишах указывалось, что мероприятие проводится при поддержке правительства Москвы. Потенциальных саратовских участников уверяют, что к организации причастно правительство области в лице министерства внутренней политики. Однако на проверку оказывается, что некоторые «партнеры» о своем причислении к мероприятию не знают. То есть, организаторы фестиваля «Алтын куз» могут намеренно искажать информацию, добиваясь каких-то своих целей. Возможно, пытаясь укрепить авторитет в казахском сообществе России.

Высокое положение в иерархии национальной общины может быть полезным по ряду причин. Это может дать доступ в различные кабинеты, как в России, так и в Казахстане, определенное влияние на политику, поддержку и активную защиту со стороны соотечественников и, конечно же, возможность участвовать в управлении определенными финансовыми потоками. Последние пункты, вполне вероятно, могут оказаться решающими в случае с организаторами фестиваля «Алтын куз».

Учредителем конкурса на протяжении многих лет является Московское общество казахской культуры «Мурагер», главой которого длительное время является Ерназар Нуриев. Как оказалось, в отношении него сегодня возбуждено уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Нуриев похитил бюджетные средства, выделенные, как раз, на проведение фестиваля «Алтын куз». Так, в 2016 году на мероприятие власти Москвы направили около двух миллионов рублей. Но не все средства были использованы по назначению. Например, по условиям договора финалисты конкурса должны были проживать в подмосковной гостинице. Но во время проверки оказалось, что в отеле никто из участников не бывал. А деньги за «проживание», тем не менее, были уплачены.

Пока предполагается, что Ерназар Нуриев присвоил 400 тысяч рублей. В квартире главы Московского общества казахской культуры прошли обыски. Причем, по некоторой информации, общественник не хотел открывать дверь бойцам СОБРа, из-за чего тем пришлось выламывать дверь квартиры. По информации из наших источников, пока следователям удалось доказать один эпизод хищения бюджетных денег, Нуриев признал свою вину по нему.

В проведении фестиваля «Алтын куз» в Саратове помогает региональный фонд «Достар» и его глава Ербулат Утешев. Некоторые представители национальной общины рассказывают, что этот деятель уверяет о поддержке, которую оказывают в правительстве Саратовской области в организации мероприятия. Однако в министерстве внутренней политики области корреспонденту нашего издания рассказали, что о таком фестивале слышали, но речи о какой-либо поддержке не идёт.

Возможно, цели, которые преследует Ербулат Утешев, аналогичны уже сказанным. К тому же, насколько нам известно, в связи с уголовным отделом о хищении средств руководитель фонда «Достар» допрашивался в Следственном отделе по Волжскому району г. Саратова регионального СУ СКР. Точно об этом можно будет сказать после получения официального ответа от Следкома.

Кроме того, в ходе подготовки материала вскрылась и еще одна некрасивая история, к которой может быть причастен Ербулат Утешев. В распоряжении редакции есть коллективная жалоба людей, которые называют себя экс-сотрудниками ООО ПСК «Монолит», директором которой также является глава фонда «Достар». По данным из открытых источников, в организации числится один работник (очевидно, сам Утешев). Очевидно, что строительная компания вряд ли сможет полноценно работать только с директором. По всей видимости, сотрудники на этом предприятии действительно были, правда об их официальном трудоустройстве никто не позаботился. По словам обратившихся в редакцию, трудовые договоры на руки им не выдали, объяснив, что вся документация в ООО ведется в электронном виде. Вылилось это все в понятный результат - в определенный момент людям перестали выплачивать зарплаты. А отстоять свои права, не имея на руках документов, - достаточно непростая задача. По словам экс-работников ПСК «Монолит», общая задолженность составляет порядка 300 тысяч рублей.

Таким образом, фестиваль, который изначально нес в себе благородную идею национального единения, превращается в банальный инструмент борьбы за деньги и влияние.