Гарантия как залог развития

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Саратовской области оказывается поддержка бизнесу в различных сферах.

На помощь приходит Фонд

Ведение собственного дела зачастую требует вложения денег, которые могли бы стать залогом движения вперед. Как правило, предприниматели в таких случаях обращаются в банки и берут заемные средства. Но не всегда это дается просто. Разумеется, никакая кредитная организация не будет рисковать своими деньгами. Поэтому, если у предприятия нет ликвидного залога, кредит могут не выдать либо выделить деньги под огромный процент.

Преодолеть эту проблему помогают различные инструменты, разработанные специально для поддержки малого и среднего бизнеса. Все они действуют в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Одним из них является Гарантийный фонд Саратовской области, работающий с 2007 года. Фонд предоставляет поручительства (обеспечивает залог) по кредитным обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) перед банками, лизинговыми компаниями и Фонда микрокредитования Саратовской области. Это позволяет бизнесменам получить кредиты на доступных условиях.

Конечно, гарантии не предоставляются абсолютно всем предприятиям; компании должны соответствовать определенным критериям.

Также на помощь Гарантийного фонда не могут претендовать компании, занимающиеся игорным бизнесом, реализацией подакцизных товаров, ломбарды, негосударственные пенсионные фонды, кредитные, страховые организации, за исключением потребительских кооперативов, инвестиционные фонды.

Процедура получения поручительства крайне проста и не требует предварительного обращения в Фонд. Решение о выдаче поручительства принимается в течение трех-пяти дней после поступления заявки в Фонд. Предпринимателю достаточно обратиться в банк, Фонд микрокредитования Саратовской области, лизинговую компанию и, при возникновении ситуации с недостаточностью залога, воспользоваться гарантией.

Годовые обязательства выполнили за восемь месяцев

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» Гарантийный фонд будет ежегодно докапитализироваться. В 2019 году — на 23,5 млн рублей (уже докапитализирован на 19,1 млн рублей, до конца года — еще на 4,55 млн рублей). За шесть лет — на 132, 2 млн рублей.

Так, за шесть лет реализации проекта это позволит бизнесу привлечь в свои предприятия не менее 4,6 млрд рублей кредитных средств. За восемь месяцев 2019 года с помощью поручительств Гарантийного фонда в размере 310 млн рублей 51 субъект бизнеса привлек около 850 млн рублей кредитных ресурсов.

Если смотреть по объему привлеченных кредитов, то более 42% приходится на субъекты бизнеса, работающие в сфере сельского хозяйства, около 26% — на предприятия в сфере строительства, производственные и торговые субъекты бизнеса — по 15%.

В Саратовской области немало примеров получателей поддержки. Например, в этом году предприятию, специализирующемуся на смешанном сельском хозяйстве, банк предоставил кредит под поручительство Фонда на возведение каркаса здания под помещение для содержания крупного рогатого скота.

Поручительство выдается различным предприятиям, от сельскохозяйственных до промышленныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2019 году также был предоставлен кредит под поручительство Фонда на пополнение оборотных средств по программе льготного кредитования Минэкономразвития России с конечной ставкой 8,5% годовых полиграфическому предприятию, производящему большое количество этикеток и упаковок.

- Цели получения кредита под поручительство Фонда различные, — отметил директор Гарантийного фонда Сергей Гайдаш. — Но чаще всего это пополнение оборотных средств. Благодаря докапитализации в рамках нацпроекта нам удалось набрать неплохие темпы. К концу августа уже выполнили годовые обязательства по поручительству. Планируется, что за шесть лет действия нацпроекта, то есть до 2024 года, с учетом докапитализации выдадим поручительств на 1,9 млрд рублей, что позволит малому и среднему бизнесу успешнее развиваться и, соответственно, укрепить экономику региона.

Чтобы получить поручительство Фонда, организация должна быть зарегистрирована в Саратовской области, внесена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Клиенты должны исправно платить налоги. Имущество компании за два года до начала работы с Фондом не должно было подвергаться административному аресту. Само собой разумеется, что организация не находится в состоянии банкротства.

В лидерах — Саратов, Энгельс и Балаково

Директор Гарантийного фонда подробнее рассказал о процедуре выдачи поручительств.

Банкам, чтобы стать партнерами Фонда, необходимо пройти аккредитацию. Заемщик, обратившийся в банк за кредитом, предоставляет всю необходимую документацию и бизнес-план. Если не располагает собственными средствами и имуществом, достаточным под выдачу кредита, то банк отправляет Фонду копии документов, заявку и бизнес-план.

- Мы рассматриваем их на предмет соответствия законодательству, оцениваем деловую репутацию организации, проверяем финансовое положение, — рассказал Сергей Гайдаш. — У крепких заемщиков есть имущество, которое можно заложить. К нам обращаются те, у кого не хватает средств на залог или нет имущества. Деньги же нужны под крупные проекты.

Порядка 35-40% заявок в Фонд поступает от предпринимателей малого и среднего бизнеса Саратова. В лидерах стабильно держатся Энгельс и Балаково. В прошлом году активен был Духовницкий район, в этом — Ивантеевский.

Ежегодно руководство Гарантийного фонда посещает 25-27 районов области и доводит информацию до предпринимателей. В этом году планируется посетить все муниципальные образования региона.

СПРАВКА:

Гарантийный фонд Саратовской области выдает поручительство субъектам МСП, зарегистрированным на территории нашего региона. При этом сведения о предприятии должны содержаться в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. На дату подачи заявки на предоставление поручительства (либо независимой гарантии) у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам, в отношении него не должны применяться процедуры несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае если деятельность подлежит лицензированию). Сумма поручительства не может превышать половины величины займа, но не более 25 млн рублей. Сумма поручительства определяется в зависимости от финансового состояния заемщика.