2019-09-19T16:14:53+03:00
Общество

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Внесены изменения в информационное сообщение о продаже с аукциона 14.10.2019г. объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пугачева, д. №45, составляющих Лот №2, опубликованное на сайте www.saratov.kp.ru 13.09.
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в

информационное сообщениу о продаже с аукциона 14.10.2019г. объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пугачева, д. №45, составляющих Лот №2, опубликованное на сайте www.saratov.kp.ru 13.09.2019г.

В информационном сообщении читать абзацы в следующей редакции:

«Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

• срок аренды основного договора – 10 (десять) лет.

• Арендная плата за 1 кв.м. в месяц составляет не более 229 (двести двадцать девять) рублей 23 копейки, в т. ч. НДС 20%/НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения;

Арендная плата за всю площадь аренды в месяц составляет не более 89 858 рублей 16 копеек, с учетом НДС 20 %/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения и включает в себя платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, за исключением Части здания, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания);

Новый размер арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, тепло (газоснабжение)-, водоснабжение и водоотведение по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа);

• Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части здания, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). При отсутствии приборов учета размер платы за электроэнергию определяется расчетным путем - по установленной мощности электроприёмников Арендатора;

• Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации;

• Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

Расходы по вывозу ТКО, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров от лицевой части фасада Здания по длине Части здания первого этажа осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Дата аукциона переносится на 21 октября 2019 года в 14:00 (мск).

Срок окончания приема заявок продлен по 17 октября 2019 года до 17:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16 октября 2019 года.

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 18 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Внесены изменения в информационные сообщения о продаже с аукциона 27.09.2019г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, 21, опубликованные на сайте www.saratov.kp.ru 20.08.2019г. и 11.09.2019г.
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: Надо вырезать из арбуза треугольник и попробовать. Если вкусный - значит, - астраханский!
Вступив в минувший вторник в должность, новый руководитель региона дал нашему обозревателю Александру Гамову первое необычное интервью
Новости 24
Сергей Саратовский считает, что нужно извиниться перед Мариной Епифановой
Александр Ландо написал заявление об увольнении из СГЮА
Руководители трех районов Саратовской области участвуют в форуме «Среда для жизни: города»
В Саратове впервые сыграли свадьбу в стиле милитари
Молодые саратовские ученые стали обладателями грантов Президента России
Комментарий ведущего аналитика банка «Открытие» по итогам закседания Комитета по открытым рынкам
Саратовцу отказались смягчать срок за убийство друга
В Энгельсе установлен противопожарный режим
Саратовца оштрафовали за избиение пенсионера
Житель Балаково отработает долг для своего сына
Управляющие организации задолжали более 200 млн руб за обращение с ТКО
Четыре улицы в центре Саратова остались без воды
В Саратове прокуратура потребовала лишить больного мужчину водительских прав
В Энгельсе пройдет Всемирный день без автомобиля
Фермера из Красноармейского района оштрафовали за вырубку деревьев
В Саратовской области обнаружены некачественные витамины
Под Саратовом бывший осужденный вернулся в колонию для вступления в брак с заключенной
В Саратове рецидивист украл украшения из машины девушки
В официальном аккаунте волейбольного «Протона-Саратов» призывают к отставке руководства клуба
Распределены квартиры для сирот в первом быстровозводимом доме в Базарном Карабулаке
Саратовский суд оштрафовал коллекторов за излишнее давление
Прокурор Сергей Ломакин рассказал о нарушениях при реконструкции проспекта Кирова
В ТЮЗе покажут кукольный спектакль - проект музея истории ГУЛАГа
Тело пропавшего без вести жителя Саратова нашли у села Рыбушки
Жительница Саратова оплатила штрафы за нетрезвую езду после запрета покидать страну
Юбилей на все сто: НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам группы «ФосАгро» отмечает столетие
В Саратове 14-летняя девочка выпала с шестого этажа
В Саратовской области в 10 раз снизилась госпитализация с подозрением на мышиную лихорадку
В Саратове Lexus сбил парня на переходе