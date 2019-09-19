АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в

информационное сообщениу о продаже с аукциона 14.10.2019г. объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пугачева, д. №45, составляющих Лот №2, опубликованное на сайте www.saratov.kp.ru 13.09.2019г.

В информационном сообщении читать абзацы в следующей редакции:

«Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

• срок аренды основного договора – 10 (десять) лет.

• Арендная плата за 1 кв.м. в месяц составляет не более 229 (двести двадцать девять) рублей 23 копейки, в т. ч. НДС 20%/НДС не облагается, в зависимости от применения арендодателем системы налогообложения;

Арендная плата за всю площадь аренды в месяц составляет не более 89 858 рублей 16 копеек, с учетом НДС 20 %/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения и включает в себя платежи за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Здания, за исключением Части здания, очистку кровли Здания, в котором находится Часть здания, от снега и наледи в зимний период, коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водо-, теплоснабжением, водоотведением, уборку прилегающей к Части здания территории, внутреннюю уборку Части здания, вывоз ТКО, дератизацию и дезинсекцию Части здания);

Новый размер арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

Арендодатель самостоятельно уплачивает коммунальные платежи за пользование электроэнергией, тепло (газоснабжение)-, водоснабжение и водоотведение по показаниям приборов учета по фактическому потреблению, а Арендатор осуществляет возмещение данных расходов после предъявления Арендодателем заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа);

• Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части здания, с предоставлением со стороны Арендодателя заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). При отсутствии приборов учета размер платы за электроэнергию определяется расчетным путем - по установленной мощности электроприёмников Арендатора;

• Расходы по теплоснабжению (газоснабжению) определяется пропорционально занимаемой Арендатором площади к общей отапливаемой площади по тарифам и расчетам ресурсоснабжающей организации;

• Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

Расходы по вывозу ТКО, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров от лицевой части фасада Здания по длине Части здания первого этажа осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

Дата аукциона переносится на 21 октября 2019 года в 14:00 (мск).

Срок окончания приема заявок продлен по 17 октября 2019 года до 17:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16 октября 2019 года.

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 18 октября 2019 года.