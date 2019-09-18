2019-09-19T16:30:52+03:00
Общество

АО «Российский аукционный дом» сообщает

Внесены изменения в информационные сообщения о продаже с аукциона 27.09.2019г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, 21, опубликованные на сайте www.saratov.kp.ru 20.08.2019г. и 11.09.2019г.
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АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в

информационные сообщения о продаже с аукциона 27.09.2019г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, 21, опубликованные на сайте www.saratov.kp.ru 20.08.2019г. и 11.09.2019г.

В информационном сообщении читать абзацы в следующей редакции:

«Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения, заключенного с ООО «Центровощ» №70/2017 от 28.09.2017 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещения 19 кв. м., расположенного на 2 этаже Объекта;

- краткосрочного договора аренды нежилого помещения, заключенного с ГУП Сартехинвентаризация №5/2019 от 28.02.2019 г., срок аренды 11 месяцев с пролонгацией, общая площадь помещения 6 кв. м., расположенного на 2 этаже Объекта.

Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

• срок аренды основного договора – 10 (десять) лет.

• постоянная арендная плата составляет не более 189,30 рублей за 1 кв. м. в месяц, итого за Часть здания в месяц 92 643 (девяносто две тысячи шестьсот сорок три) рубля 42 копейки, с учетом НДС 20 %/НДС не облагается, в зависимости от применяемой Арендодателем системы налогообложения;

Новый размер постоянной арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

При отсутствии или неисправности приборов учета по электроэнергии (за период неисправности) - расчетным путем по установленной мощности электроприёмников Арендатора. При отсутствии или неисправности приборов учета по воде (за период неисправности) пропорционально площади Части здания к общей площади Здания.

Расходы по вывозу ТКО, за техническое обслуживание систем теплоснабжения, энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения Части здания дератизации и дезинсекции Части здания, внутренней уборке Части здания, уборке прилегающей к Части здания территории на расстоянии 3-х метров от лицевой части фасада Здания по длине Части здания первого этажа осуществляются Арендатором самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров;

- использует Часть здания не по назначению, либо с неоднократным существенным нарушением правил пользования Частью здания;

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату;

3. Обязательным условием заключения договора купли продажи является заключение с Победителем/единственным участником аукциона с момента переуступки права аренды по договору № 58 аренды земельного участка от 25.03.2013 г. договора субаренды части земельного участка площадью не менее 520 кв. м., не занятую Объектом, для размещения спецтранспорта ПАО Сбербанк, размещения радиооборудования Арендатора (антенно-фидерное устройство) в течение всего срока действия договора субаренды, а также гарантирует сохранность оборудования, обеспечение электроснабжением, контроль пожарной сигнализации, проверки электрических сетей и кабельных трасс, оповещение о создавшихся аварийных ситуациях, обеспечение круглосуточного доступа представителей Арендатора к размещенному оборудованию, при этом стоимость субаренды 1 кв. м. части земельного участка не должна превышать стоимости аренды 1 кв. м. установленного договором № 58 аренды земельного участка от 25.03.2013 г., срок договора субаренды земельного участка 10 (десять) лет».

Дата аукциона переносится на 21 октября 2019 года в 13:00 (мск).

Срок окончания приема заявок продлен по 17 октября 2019 года до 17:00 (мск).

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 16 октября 2019 года.

Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осуществляется 18 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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