Автомобили могут пустить по территории промпредприятий на время закрытия Трофимовского моста

Совсем немного времени осталось до грандиозной реконструкции Трофимовского моста. Путепровод является одной из важнейших транспортных артерий Саратова, более того — он важен для всей Саратовской агломерации, так как связывает огромные микрорайоны Солнечный и Солнечный-2 с Елшанкой, а следовательно, ведет в Татищевский район.

Конечно, закрытие моста — а реконструкция продлится как минимум год — приведет к серьезным неудобствам для жителей, которым придется искать пути объезда. Но местные власти понимают сложности, поэтому в среду 18 сентября в ДК «Россия» на 3-й Дачной был созван актив Ленинского района, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Участники обсуждения начали собираться загодяФото: Екатерина Семенова

- Понятно что проблемы будут, и будут серьезные. Мы должны понять, как быть автомобилистам и жителям микрорайона «Техстекло», — отметил и.о. главы Саратова Масксим Сиденко.

Однако тянуть дальше некуда. Состояние моста признано критическим. Как отметил Виктор Морозов, руководитель Института «Проектмостореконструкция», объекту уже полвека, и по всей России такие сооружения массово реконструируют, так как существует реальная угроза обрушения.

Ситуация осложняется тем, что под мостом проходит железнодорожная ветка. Это не позволяет перекрыть участок для непрерывного ремонта.

Как бы то ни было, мост ремонтировать надо, с этим никто не спорит. Даже среди собравшихся жителей Ленинского района, которые ежедневно пользуются путепроводом, не возникло вопросов по этому поводу.

Главным вопросом обсуждения была организация движения на время перекрытия.

Власть признала, что будет сложно, но тянуть дальше некудаФото: Екатерина Семенова

По словам Виктора Морозова, работы будут проходить в пять этапов. Мост будет закрыт все время, но автомобильные дороги — лишь на время. Так, улицу Шехурдина, по которой проходит огромный поток транспорта, закроют лишь на два летних месяца в следующем году, когда многие жители находятся в отпусках. И то останутся работать две полосы, чтобы обеспечить автомобильное движение.

Потребовалось изменить и схемы движения общественного транспорта. Непосредственно по Трофимовскому мосту ходят автобусы №6 и троллейбусы №5. Начальник МУ «Транспортное управление» администрации Саратова Сергей Бровкин рассказал, что автобусы временно не будут доходить до «Хэппи Молла», а конечной их остановкой станет улица Загороднева. При этом они будут ходить по Шехурдина. Троллейбусы, напротив, до Загороднева ездить перестанут, вместо этого, минуя Трофимовский мост, направятся в Елшанку, до улицы Буровая.

На заседании актива от жителей поступило несколько предложений. В частности, представители промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости, считают, что можно было бы открыть движение по территории заводов.

- Необходимо волевое решение, чтобы открыть выезды по Молодежному проезду и улице Попова, — уверен руководитель фирмы, которая располагается на территории завода «Рефлектор».

Представитель «Рефлектора» с ним согласился. Кроме того, он считает нужным «расшить» узкое место на улице Панфилова в районе пересечения с улицей Бережная.

Все предложения было решено зарегистрировать и рассмотреть отдельно. Максим Сиденко отметил, что необходимо провести совещание с руководителями промпредприятий, чтобы действительно обсудить возможность движения по территории.

Примечательно, что заседание актива прошло весьма мирно, без перепалки между жителями и чиновниками, как часто бывает на публичных слушаниях. Вероятно, саратовцы понимают, что без ремонта моста не обойтись и какое-то время придется мириться с трудностями.

Тем более, что по проекту путепровод и прилегающие улицы будут значительно расширены, появятся дополнительные полосы движения, полноценные автобусные остановки, даже специальные лифты, которые помогут подниматься на мост маломобильным гражданам. Кроме того, предполагается, что сократится аварийность на участке, хотя сейчас это является одной из наиболее конфликтных точек города.

Также возрастет пропускная способность, что повысит мобильность жителей Саратовской агломерации.