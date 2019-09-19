2019-09-19T15:11:27+03:00
Общество

Автомобили могут пустить по территории промпредприятий на время закрытия Трофимовского моста

Жители и власть ищут пути объезда на время грандиозной реконструкции путепровода
Екатерина Семенова
Поделиться:
Саратовцы собрались для обсуждения судьбы Трофимовского мостаСаратовцы собрались для обсуждения судьбы Трофимовского мостаФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Совсем немного времени осталось до грандиозной реконструкции Трофимовского моста. Путепровод является одной из важнейших транспортных артерий Саратова, более того — он важен для всей Саратовской агломерации, так как связывает огромные микрорайоны Солнечный и Солнечный-2 с Елшанкой, а следовательно, ведет в Татищевский район.

Конечно, закрытие моста — а реконструкция продлится как минимум год — приведет к серьезным неудобствам для жителей, которым придется искать пути объезда. Но местные власти понимают сложности, поэтому в среду 18 сентября в ДК «Россия» на 3-й Дачной был созван актив Ленинского района, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Участники обсуждения начали собираться загодя Фото: Екатерина Семенова

Участники обсуждения начали собираться загодяФото: Екатерина Семенова

- Понятно что проблемы будут, и будут серьезные. Мы должны понять, как быть автомобилистам и жителям микрорайона «Техстекло», — отметил и.о. главы Саратова Масксим Сиденко.

Однако тянуть дальше некуда. Состояние моста признано критическим. Как отметил Виктор Морозов, руководитель Института «Проектмостореконструкция», объекту уже полвека, и по всей России такие сооружения массово реконструируют, так как существует реальная угроза обрушения.

Ситуация осложняется тем, что под мостом проходит железнодорожная ветка. Это не позволяет перекрыть участок для непрерывного ремонта.

Как бы то ни было, мост ремонтировать надо, с этим никто не спорит. Даже среди собравшихся жителей Ленинского района, которые ежедневно пользуются путепроводом, не возникло вопросов по этому поводу.

Главным вопросом обсуждения была организация движения на время перекрытия.

Власть признала, что будет сложно, но тянуть дальше некуда Фото: Екатерина Семенова

Власть признала, что будет сложно, но тянуть дальше некудаФото: Екатерина Семенова

По словам Виктора Морозова, работы будут проходить в пять этапов. Мост будет закрыт все время, но автомобильные дороги — лишь на время. Так, улицу Шехурдина, по которой проходит огромный поток транспорта, закроют лишь на два летних месяца в следующем году, когда многие жители находятся в отпусках. И то останутся работать две полосы, чтобы обеспечить автомобильное движение.

Потребовалось изменить и схемы движения общественного транспорта. Непосредственно по Трофимовскому мосту ходят автобусы №6 и троллейбусы №5. Начальник МУ «Транспортное управление» администрации Саратова Сергей Бровкин рассказал, что автобусы временно не будут доходить до «Хэппи Молла», а конечной их остановкой станет улица Загороднева. При этом они будут ходить по Шехурдина. Троллейбусы, напротив, до Загороднева ездить перестанут, вместо этого, минуя Трофимовский мост, направятся в Елшанку, до улицы Буровая.

На заседании актива от жителей поступило несколько предложений. В частности, представители промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости, считают, что можно было бы открыть движение по территории заводов.

- Необходимо волевое решение, чтобы открыть выезды по Молодежному проезду и улице Попова, — уверен руководитель фирмы, которая располагается на территории завода «Рефлектор».

Представитель «Рефлектора» с ним согласился. Кроме того, он считает нужным «расшить» узкое место на улице Панфилова в районе пересечения с улицей Бережная.

Все предложения было решено зарегистрировать и рассмотреть отдельно. Максим Сиденко отметил, что необходимо провести совещание с руководителями промпредприятий, чтобы действительно обсудить возможность движения по территории.

Примечательно, что заседание актива прошло весьма мирно, без перепалки между жителями и чиновниками, как часто бывает на публичных слушаниях. Вероятно, саратовцы понимают, что без ремонта моста не обойтись и какое-то время придется мириться с трудностями.

Тем более, что по проекту путепровод и прилегающие улицы будут значительно расширены, появятся дополнительные полосы движения, полноценные автобусные остановки, даже специальные лифты, которые помогут подниматься на мост маломобильным гражданам. Кроме того, предполагается, что сократится аварийность на участке, хотя сейчас это является одной из наиболее конфликтных точек города.

Также возрастет пропускная способность, что повысит мобильность жителей Саратовской агломерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Внесены изменения в информационное сообщение о продаже с аукциона 14.10.2019г. объектов недвижимости, расположенных по адресу: Саратовская область, город Вольск, улица Пугачева, д. №45, составляющих Лот №2, опубликованное на сайте www.saratov.kp.ru 13.09.
АО «Российский аукционный дом» сообщает
Внесены изменения в информационные сообщения о продаже с аукциона 27.09.2019г. объекта недвижимости, расположенного по адресу: Саратовская область, г. Ершов, ул. Интернациональная, 21, опубликованные на сайте www.saratov.kp.ru 20.08.2019г. и 11.09.2019г.
Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области: Надо вырезать из арбуза треугольник и попробовать. Если вкусный - значит, - астраханский!
Вступив в минувший вторник в должность, новый руководитель региона дал нашему обозревателю Александру Гамову первое необычное интервью
Новости 24
Сергей Саратовский считает, что нужно извиниться перед Мариной Епифановой
Александр Ландо написал заявление об увольнении из СГЮА
Руководители трех районов Саратовской области участвуют в форуме «Среда для жизни: города»
В Саратове впервые сыграли свадьбу в стиле милитари
Молодые саратовские ученые стали обладателями грантов Президента России
Комментарий ведущего аналитика банка «Открытие» по итогам закседания Комитета по открытым рынкам
Саратовцу отказались смягчать срок за убийство друга
В Энгельсе установлен противопожарный режим
Саратовца оштрафовали за избиение пенсионера
Житель Балаково отработает долг для своего сына
Управляющие организации задолжали более 200 млн руб за обращение с ТКО
Четыре улицы в центре Саратова остались без воды
В Саратове прокуратура потребовала лишить больного мужчину водительских прав
В Энгельсе пройдет Всемирный день без автомобиля
Фермера из Красноармейского района оштрафовали за вырубку деревьев
В Саратовской области обнаружены некачественные витамины
Под Саратовом бывший осужденный вернулся в колонию для вступления в брак с заключенной
В Саратове рецидивист украл украшения из машины девушки
В официальном аккаунте волейбольного «Протона-Саратов» призывают к отставке руководства клуба
Распределены квартиры для сирот в первом быстровозводимом доме в Базарном Карабулаке
Саратовский суд оштрафовал коллекторов за излишнее давление
Прокурор Сергей Ломакин рассказал о нарушениях при реконструкции проспекта Кирова
В ТЮЗе покажут кукольный спектакль - проект музея истории ГУЛАГа
Тело пропавшего без вести жителя Саратова нашли у села Рыбушки
Жительница Саратова оплатила штрафы за нетрезвую езду после запрета покидать страну
Юбилей на все сто: НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам группы «ФосАгро» отмечает столетие
В Саратове 14-летняя девочка выпала с шестого этажа
В Саратовской области в 10 раз снизилась госпитализация с подозрением на мышиную лихорадку
В Саратове Lexus сбил парня на переходе