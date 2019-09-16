Сборная РФ — чемпион: в Саратове завершился чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

В ТЮЗе имени Киселева в Саратове вчера, 15 сентября, прошло закрытие XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и VI — среди женщин.

Напомним, чемпионат проходил в облцентре с 8 по 16 сентября и собрал более 600 участников из 20 стран мира. Площадками для соревнований на это время стали Театральная площадь и стадион «Локомотив».

Перед награждением первый замминистра МЧС России Александр Чуприян отметил, что соревнования прошли на высочайшем уровне. Он поблагодарил саратовцев, губернатора области Валерия Радева и его команду.

Первый замминистра МЧС России Александр Чуприян отметил, что соревнования прошли на высочайшем уровнеФото: Ольга Симонова

- Как нам и хотелось, сборная России заняла все призовые места и уже является действующим чемпионом мира, — заявил Чуприян.

Валерий Радаев, в свою очередь, также подчеркнул, что проведение чемпионата было большим экзаменом. Он напомнил известную поговорку про то, что родные стены помогают, так и произошло, ведь российская сборная стала чемпионом.

Так, среди мужчин первое место заняла РФ, второе — Республика Казахстан, третье — Чешская Республика.

Среди женщин победители также россиянки, серебро завоевали спортсменки из Чехии, а бронзу — белорусски.

Женская сборная России в общекомандном зачете заняла первое местоФото: Ольга Симонова

Также прошло награждение победителей IX ЧМ по пожарно-спасательному спорту среди юношей и юниоров и V — среди девушек и юниорок. Оно состоялось 14 сентября в ТЮЗе имени Киселева. Так, юные спортсмены-пожарные России взяли золото чемпионата в общекомандном зачете, второе место завоевали юниоры Республики Беларусь, а третье — Республики Казахстан.

Девушки и юниорки России также оставили остальные сборные позади, заняв в турнирной таблице общекомандного зачета первую строчку. На втором месте оказалась Чешская Республика, а на третьем — Республика Беларусь.

Во время награждения глава региона Валерий Радаев подчеркнул, что проведению соревнований благоволила погода, а также то, что Саратов «жил» чемпионатом. На открытие пришли 10 тыс. человек, на трибунах не было свободных мест.

- Это еще раз подтверждает популярность пожарно-спасательного спорта, — сказал Радаев, отметив, что они постарались сделать все, чтобы участникам, делегациям и журналистам было комфортно работать и выступать.

Само награждение собрало полный зал ТЮЗа, среди известных персон были: губернатор области Валерий Радаев, первый замминистра МЧС России Александр Чуприян, сенатор Сергей Аренин, вице-губернатор — председатель правительства региона Александр Стрелюхин, мэр Саратова Михаил Исаев, зампреды правительства Валентина Гречушкина и Сергей Наумов, ветераны МЧС и многие другие.

Между награждениями победителей для собравшихся выступали различные коллективы. Они исполняли песни и танцы.

Между награждениями гостей развлекали танцами и песнямиФото: Ольга Симонова

В завершительной части началось вручение благодарностей. За высокий уровень подготовки и проведение чемпионата их получили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, представитель банка ВТБ Сергей Красников и Управляющий Саратовским отделением ПАО «Сбербанк» Руслан Львов.

Кроме того, состоялась торжественная передача флага Международной спортивной федерации следующей стране, которая будет проводить чемпионат мира, ей оказалась Республика Казахстан. Замминистра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин отметил, что надеется, что пожарно-спасательный спорт когда-нибудь станет олимпийской дисциплиной.

Торжественная церемония награждения завершилась выступлениями аккордеонистов и женской арт-группы «Сопрано Турецкого».

Не обошлось и без веселья со стороны иностранных делегаций. Так, гостьи из Германии, услышав «Калинку-Малинку» перед входом в ТЮЗ, начали задорно танцевать, несмотря на наличие обуви на каблуках.

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