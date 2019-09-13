2019-09-13T12:44:41+03:00
Общество

Синоптик: В воскресенье в Саратовской области начнется настоящая осень

Всю следующую неделю будет похолодание и дожди
Ольга Симонова
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В Саратовскую область скоро придет настоящая осеньВ Саратовскую область скоро придет настоящая осеньФото: Ольга Симонова
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Заместитель руководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов» сегодня, 13 сентября, когда в регионе начнется осень.

- Суббота — завершающий день в череде теплых и сухих дней, а воскресенье будет началом нового периода, обусловленного похолоданием, прохождением атмосферных фронтов, осадками и понижением температуры, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» Цветайло.

Теплые дни еще будут у жителей Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

Теплые дни еще будут у жителей Саратовской областиФото: Екатерина Семенова

По ее словам, в субботу дождей не ожидается, будет тепло — +23…+28 градусов, а в Саратове — +26…+28. Ветер подует со скоростью 5-10 м/с. В то же время к региону подойдет атмосферный фронт и принесет с собой дожди: ночью и утром в воскресенье — в Правобережье, а днем и к вечеру — в Левобережье.

В воскресенье регионе накроет дождями Фото: Екатерина Семенова

В воскресенье регионе накроет дождямиФото: Екатерина Семенова

- Днем 15 сентября максимальная температура — +17…+22 градуса. Ветер ожидается западного и северо-западного направления со скоростью 6-11 м/с и при грозах — порывы 12-17 м/с, — отметила синоптик.

По словам Цветайло, по метеорологическим характеристикам уже начинается осень. Средняя температура скоро перевалит за +15 в сторону дальнейшего понижения, но теплые дни еще будут.

Всю следующую неделю будет облачная погода Фото: Ольга Симонова

Всю следующую неделю будет облачная погодаФото: Ольга Симонова

Однако всю следующую неделю будет стоять прохладная облачная погода. По территории области пройдут несколько атмосферных фронтов, ожидаются дожди — от самых мелких до умеренных, но по прогнозам они будут кратковременными.

Отмечается, что эти осадки помогут в сельском хозяйстве и улучшат ситуацию с чрезвычайной пожарной опасностью и почвенной засухой.

Дожди улучшат ситуацию с чрезвычайной пожарной опасностью и почвенной засухой Фото: Екатерина Семенова

Дожди улучшат ситуацию с чрезвычайной пожарной опасностью и почвенной засухойФото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

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