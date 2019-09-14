2019-09-14T21:51:22+03:00
Общество

Субботний праздник в честь дня города завершился музыкальным салютом на Театральной площади

Выступила Дана Соколова [фото, видео]
Ольга Симонова
Поделиться:
В центре Саратова прогремел салют на День рождения городаВ центре Саратова прогремел салют на День рождения городаФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Сегодня, 14 сентября, в День города прошла зажигательная программа с участием творческих коллективов Саратова, выступлениями вузов, концертом приглашенных звезд и, конечно, салютом.

На Театральной площади прогремел салют в честь Дня города.

Как отметил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятие пришло порядка 10 тыс. человек.

На Театральной площади собрались тысячи горожан. Фото Юлии Кековой

На Театральной площади собрались тысячи горожан. Фото Юлии Кековой

Мэр Михаил Исаев поздравил горожан с 429-летием областного центра.

Хедлайнером музыкального шоу стала приглашенная звезда, участница лейбла Black Star Дана Соколова.

Она исполнила множество своих песен для саратовцев, среди них: «Только вперёд», «Разведи небо», «Караван», «Индиго» и многие другие.

Жителей Саратова с праздником поздравила Дана Соколова Фото: Ольга Симонова

Жителей Саратова с праздником поздравила Дана СоколоваФото: Ольга Симонова

Зрители встречали каждую композицию приветственным свистом и выкриками, а после каждой песни – бурно аплодировали.

Концертная программа была весьма разнообразной.

Субботний вечер закончился световым шоу, гимном Саратова и музыкальным салютом.

Саратовцы увидели световое шоу.

На этом празднование Дня города не закончено. Напомним, завтра, 15 сентября, поздравить Саратов с днем рождения приедет Хор Турецкого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начался ежегодный конкурс «Мисс Саратов»

Мероприятие проходит на Набережной Космонавтов

(подробнее)

День города — 2019: На Увеке проходит масштабный фестиваль исторической реконструкции

В течение всего дня проходят мастер-классы, интерактивы и многое другое [фото]

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Саратове отметили День города на Театральной площади
Начался ежегодный конкурс «Мисс Саратов»
В центре Саратова столкнулись две иномарки
Саратовский «Кристалл» победил курганский «Юниор»
В Алгае в опрокинувшейся машине погибла женщина
Саратовцев наградили благодарственными письмами губернатора области
В Балашове в третий раз стартовал фестиваль «Театральное Прихоперье»
В Саратове ищут дезориентированную пенсионерку Тамару Беглову
В Саратове мужчина украл у будущей тещи телефон и сдал его в скупку
В Саратове силачи кидают 16-килограммовые гири за право получить автомобиль
В Саратове на День города в «Квиз, плиз!» зарегистрировались 105 команд
В Балашове откроется виртуальный концертный зал с экраном 8 на 12 метров
В столкновении двух авто у Дубков пострадал 85-летний мужчина
В Саратове перестал ходить троллейбус №1
Молодой рецидивист сорвал с пенсионерки на улице Саратова цепочку
На велопараде в Саратове выбрали самого креативного участника
В Саратове до центра не едут трамваи №11
В Саратове 3 тыс. человек поучаствовали в велопараде на День города
День города — 2019: На Увеке проходит масштабный фестиваль исторической реконструкции
В Заводском районе парень на ВАЗ врезался в бордюр