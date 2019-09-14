Субботний праздник в честь дня города завершился музыкальным салютом на Театральной площади
Сегодня, 14 сентября, в День города прошла зажигательная программа с участием творческих коллективов Саратова, выступлениями вузов, концертом приглашенных звезд и, конечно, салютом.
На Театральной площади прогремел салют в честь Дня города.
Как отметил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятие пришло порядка 10 тыс. человек.
На Театральной площади собрались тысячи горожан. Фото Юлии Кековой
Мэр Михаил Исаев поздравил горожан с 429-летием областного центра.
Хедлайнером музыкального шоу стала приглашенная звезда, участница лейбла Black Star Дана Соколова.
Она исполнила множество своих песен для саратовцев, среди них: «Только вперёд», «Разведи небо», «Караван», «Индиго» и многие другие.
Жителей Саратова с праздником поздравила Дана СоколоваФото: Ольга Симонова
Зрители встречали каждую композицию приветственным свистом и выкриками, а после каждой песни – бурно аплодировали.
Концертная программа была весьма разнообразной.
Субботний вечер закончился световым шоу, гимном Саратова и музыкальным салютом.
Саратовцы увидели световое шоу.
На этом празднование Дня города не закончено. Напомним, завтра, 15 сентября, поздравить Саратов с днем рождения приедет Хор Турецкого.
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ИСТОЧНИК KP.RU