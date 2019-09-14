Субботний праздник в честь дня города завершился музыкальным салютом на Театральной площади

Сегодня, 14 сентября, в День города прошла зажигательная программа с участием творческих коллективов Саратова, выступлениями вузов, концертом приглашенных звезд и, конечно, салютом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/732117" frameborder="0"></iframe> На Театральной площади прогремел салют в честь Дня города.

Как отметил корреспондент «КП-Саратов», на мероприятие пришло порядка 10 тыс. человек.

На Театральной площади собрались тысячи горожан. Фото Юлии Кековой

Мэр Михаил Исаев поздравил горожан с 429-летием областного центра.

Хедлайнером музыкального шоу стала приглашенная звезда, участница лейбла Black Star Дана Соколова.

Она исполнила множество своих песен для саратовцев, среди них: «Только вперёд», «Разведи небо», «Караван», «Индиго» и многие другие.

Жителей Саратова с праздником поздравила Дана СоколоваФото: Ольга Симонова

Зрители встречали каждую композицию приветственным свистом и выкриками, а после каждой песни – бурно аплодировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/732119" frameborder="0"></iframe> Концертная программа была весьма разнообразной.

Субботний вечер закончился световым шоу, гимном Саратова и музыкальным салютом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/732118" frameborder="0"></iframe> Саратовцы увидели световое шоу.

На этом празднование Дня города не закончено. Напомним, завтра, 15 сентября, поздравить Саратов с днем рождения приедет Хор Турецкого.

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