Сотни спортсменов, тысячи зрителей и одно грандиозное шоу: в Саратове торжественно открыли чемпионат мира

Ровно год Саратов готовился к Чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту. Наконец сегодня, 11 сентября, состоялось торжественное открытие.

На стадионе «Локомотив» в центре города собрались тысячи зрителей и болельщиков. По оценке корреспондент «КП-Саратов», трибуны еще никогда не были заполнены так плотно. И никогда среди зрителей не было такого единения и чувства гордости, которое ощущалось во всем: как овациями встречали каждую команду, как восхищенно замирали при очередном красочном номере, как скандировали в поддержку выступающих и как единодушно встали при звуках гимна России.

Несмотря на прохладную погоду, зрителям было жарко от переполнявших эмоций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731541" frameborder="0"></iframe> Танцы в огне и огонь в танцах - даже прохладная погода не смогла остудить накал страстей на церемонии открытия чемпионата мира.

В торжественной церемонии приняли участие почетные гости: министр МЧС РФ Евгений Зинчев, директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и многие другие.

- Приветствую вас на чемпионате мира, принимаем сильнейших спортсменов мира. Растет их популярность. Это не только спорт, но и важный элемент в подготовке профессионалов. Уверен, чемпионат пройдет на высоком уровне. Желаю спортивной борьбы и побед, – сказал Евгений Зинчев.

Трибуды были заполнены зрителями под завязкуФото: Александр Уриевский

В Саратов на чемпионат, который, кстати, в этом году проходит в 15-й раз, приехали представители 21 страны: Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Узбекистана, Чехии и Хорватии Это сборные, а также наблюдатели и болельщики. Численность официальной делегации превышает 600 человек.

Каждую команду зрители приветствовали бурными аплодисментами. Сборная России получила шквал рукоплесканий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731540" frameborder="0"></iframe> Все команду приветствовали аплодисментами, сборной России, конечно же, достались самые громкие овации.

Всех гостей и участников на церемонии открытия поприветствовал губернатор Валерий Радаев.

- Мы – четвертый регион после Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга, который принимает этот чемпионат. Спорт – это честность единение и мир. Желаю нашим странам благополучия и процветания, пусть гостеприимные жители Саратова останутся в ваших сердцах, – отметил глава региона.

Гостей поприветствовал губернатор Валерий РадаевФото: Александр Уриевский

Шоу получилось весьма ярким и красочным. Под бодрый марш прошли на поле сотни барабанщиков, зарядив энергией весь стадион. Выступления сменялось одно за другим: русские красавицы в национальных костюмах лихо отплясывали под народную музыку, гимнасты кружились на высоте, словно паря в воздухе, знаменитый русский балет покорил зрителей своим изяществом и мастерством.

В ночном небе парили воздушные акробатыФото: Александр Уриевский

Все это сопровождалось живыми картинами на огромных экранов – от народных узоров до красот родного саратовского край и всей России.

Конечно же, не обошлось без непременного атрибута всех зрелищ – огненного шоу. Главный же огонь чемпионата зажег Андрей Калинин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731539" frameborder="0"></iframe> На церемонии открытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту огонь горел повсюду.

- Саратов родной – лучший город земли! – этими словами подытожили церемонию открытия диктор.

В завершении церемонии были вынесены флаги России и Международной федерации пожарно-спасательного спорта. Под звуки российского гимна стадион встал.

Огненное шоу надолго запомнится саратовцамФото: Александр Уриевский

Главный судья Хартмут Бастиш по-русски объявил: «Чемпионат мира объявляю открытым!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731534" frameborder="0"></iframe> Огненное шоу на Чемпионате мира в Саратове.

Чемпионат продлится до 16 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/731545" frameborder="0"></iframe> Фрагменты церемонии открытия ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове.Александр Уриевский

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