Сотни спортсменов, тысячи зрителей и одно грандиозное шоу: в Саратове торжественно открыли чемпионат мира
Ровно год Саратов готовился к Чемпионату мира по пожарно-спасательному спорту. Наконец сегодня, 11 сентября, состоялось торжественное открытие.
На стадионе «Локомотив» в центре города собрались тысячи зрителей и болельщиков. По оценке корреспондент «КП-Саратов», трибуны еще никогда не были заполнены так плотно. И никогда среди зрителей не было такого единения и чувства гордости, которое ощущалось во всем: как овациями встречали каждую команду, как восхищенно замирали при очередном красочном номере, как скандировали в поддержку выступающих и как единодушно встали при звуках гимна России.
Несмотря на прохладную погоду, зрителям было жарко от переполнявших эмоций.
Танцы в огне и огонь в танцах - даже прохладная погода не смогла остудить накал страстей на церемонии открытия чемпионата мира.
В торжественной церемонии приняли участие почетные гости: министр МЧС РФ Евгений Зинчев, директор Исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Андрей Калинин, губернатор Саратовской области Валерий Радаев и многие другие.
- Приветствую вас на чемпионате мира, принимаем сильнейших спортсменов мира. Растет их популярность. Это не только спорт, но и важный элемент в подготовке профессионалов. Уверен, чемпионат пройдет на высоком уровне. Желаю спортивной борьбы и побед, – сказал Евгений Зинчев.
Трибуды были заполнены зрителями под завязкуФото: Александр Уриевский
В Саратов на чемпионат, который, кстати, в этом году проходит в 15-й раз, приехали представители 21 страны: Австрии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Ирана, Индии, Италии, Казахстана, Китая, Латвии, Монголии, Польши, Сенегала, Словакии, Турции, Узбекистана, Чехии и Хорватии Это сборные, а также наблюдатели и болельщики. Численность официальной делегации превышает 600 человек.
Каждую команду зрители приветствовали бурными аплодисментами. Сборная России получила шквал рукоплесканий.
Все команду приветствовали аплодисментами, сборной России, конечно же, достались самые громкие овации.
Всех гостей и участников на церемонии открытия поприветствовал губернатор Валерий Радаев.
- Мы – четвертый регион после Москвы, Уфы и Санкт-Петербурга, который принимает этот чемпионат. Спорт – это честность единение и мир. Желаю нашим странам благополучия и процветания, пусть гостеприимные жители Саратова останутся в ваших сердцах, – отметил глава региона.
Гостей поприветствовал губернатор Валерий РадаевФото: Александр Уриевский
Шоу получилось весьма ярким и красочным. Под бодрый марш прошли на поле сотни барабанщиков, зарядив энергией весь стадион. Выступления сменялось одно за другим: русские красавицы в национальных костюмах лихо отплясывали под народную музыку, гимнасты кружились на высоте, словно паря в воздухе, знаменитый русский балет покорил зрителей своим изяществом и мастерством.
В ночном небе парили воздушные акробатыФото: Александр Уриевский
Все это сопровождалось живыми картинами на огромных экранов – от народных узоров до красот родного саратовского край и всей России.
Конечно же, не обошлось без непременного атрибута всех зрелищ – огненного шоу. Главный же огонь чемпионата зажег Андрей Калинин.
На церемонии открытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту огонь горел повсюду.
- Саратов родной – лучший город земли! – этими словами подытожили церемонию открытия диктор.
В завершении церемонии были вынесены флаги России и Международной федерации пожарно-спасательного спорта. Под звуки российского гимна стадион встал.
Огненное шоу надолго запомнится саратовцамФото: Александр Уриевский
Главный судья Хартмут Бастиш по-русски объявил: «Чемпионат мира объявляю открытым!».
Огненное шоу на Чемпионате мира в Саратове.
Чемпионат продлится до 16 сентября.
Фрагменты церемонии открытия ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Саратове.Александр Уриевский
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ИСТОЧНИК KP.RU
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