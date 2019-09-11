Татьяна Кравцева: Текущий год — знаковый для развития малого и среднего бизнеса в агропроизводстве

В Саратовской области реализуется большое число национальных проектов. Целый ряд из них направлен на развитие агропромышленного комплекса нашего региона - одного из локомотивов нашей экономики. В рамках инициатив в том числе осуществляется поддержка малого и среднего предпринимательства. Эти задачи выполняются, в частности, с помощью регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

О реализации программных мероприятий «Комсомолке» рассказала министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева.

Министр сельского хозяйства Саратовской области Татьяна Кравцева

- Татьяна Михайловна, агропромышленный комплекс - это перспективное направление для развития предпринимательства на селе. Что делается в Саратовской области, чтобы помочь нашим сельским жителям начать свой бизнес?

- Текущий год - знаковый для развития малого и среднего бизнеса в агропроизводстве. В Саратовской области, как и в целом по стране, реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», инициированный Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

В рамках нацпроекта разработан региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной потребительской кооперации». На его реализацию будет направлено около 70 млн рублей.

Министерство сельского хозяйства Саратовской области ведет работу по реализации комплекса мер, направленных на развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в области, оказывается грантовая поддержка на создание новых крестьянских фермерских хозяйств.

30 июля 2019 года на заседании конкурсной комиссии, в состав которой входят представители аграрных научных учреждений области, руководители общественных организаций, после предварительного изучения бизнес-проектов, были определены участники мероприятий нового регионального проекта «Агростартап».

9 августа на сельскохозяйственной выставке «САРАТОВ-АГРО. День Поля. 2019» состоялась церемония вручения свидетельств на право получения гранта на реализацию мероприятий по созданию и развитию хозяйств.

- Какое количество участников конкурса стали счастливыми обладателями гранта и на какую поддержку со стороны государства они могут рассчитывать?

- Четырнадцать победителей конкурсного отбора начали свою предпринимательскую деятельность как ИП главы КФХ. Это жители Новоузенского, Александрово-Гайского, Базарно-Карабулакского, Марксовского, Хвалынского, Пугачевского, Ровенского, Красноармейского, Татищевского, Балаковского районов. Видите, насколько широка география участников национального проекта нашей области?

В настоящее время всем грантополучателям перечислены денежные средства в зависимости от утвержденной суммы - до 3 млн рублей. Средства государственной поддержки будут направлены на приобретение поголовья крупного рогатого скота, земельных участков, сельскохозяйственной техники, ремонт животноводческих помещений. Будут созданы новые рабочие места.

С июля ведется прием документов на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на приобретение имущества, сельскохозяйственной техники и оборудования, на приобретение сельхозпродукции.

Мероприятия проекта нацелены на вовлечение фермеров и ЛПХ в кооперацию, повышение их финансовой устойчивости и наращивание объемов производства.

- Реализация национального проекта идет в регионе полным ходом. Какие еще виды государственной поддержки оказываются сельским труженикам, решившим начать свое дело?

- Действительно, национальный проект «Агростартап» впервые начал реализовываться в регионе и стране в текущем году.

Помимо «Агростартапа», продолжается реализация федеральных программ поддержки «Начинающий фермер» и «Развитие семейных животноводческих ферм».

В текущем году 28 проектов в рамках реализации мероприятий начинающих фермеров по развитию молочного и мясного скотоводства, овцеводства, птицеводства (разведение гусей) осуществляются в 15 районах области: Питерском, Александрово-Гайском, Ершовском, Ровенском, Татищевском, Федоровском, Самойловском, Пугачевском, Краснопартизанском, Дергачевском, Петровском, Советском, Хвалынском, Энгельсском, Новоузенском. Фермерами будет создано более ста рабочих мест.

В рамках развития семейных ферм с поддержкой государства реализуется восемь проектов по молочному и мясному скотоводству, овцеводству в шести районах области: Пугачевском, Вольском, Балаковском, Ртищевском, Новоузенском, Ровенском.

Таким образом, у нас в области при поддержке государства продолжают создаваться и расширяться возможности начать свое дело и укрепить позиции в уже созданном аграрном бизнесе. Агропромышленное производство - это перспективное направление реализации своих знаний, опыта и трудолюбия для жителей сельской местности.

- Надеюсь, все эти механизмы будут реально помогать саратовским фермерам. Спасибо вам, Татьяна Михайловна, за информацию.