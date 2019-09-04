2019-09-05T12:32:28+03:00
Общество

Международный день благотворительности обсудят в «Комсомольской правде»

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Всемирный день благотворительности БФ Сохранение историко-культурного наследия Саратова и Сарат.

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5 сентября 2019 года в 13.00 в пресс-центре «Комсомольской правды» пройдет пресс-конференция участников благотворительного фонда «Сохранение историко-культурного наследия Саратова и Саратовской области «Хранители», совместно с Управлением по охране объектов культурного наследия правительства области.

Спикеры расскажут о благотворительных проектах Фонда:

1. «Архитектурный Саратов» — проект детской мультипликации.

Дети 5-14 лет снимают мультфильмы про памятники архитектуры Саратовской области.

Цель — сформировать ценность для детей, подростков, молодежи знания и понимания истории своей малой Родины, воспитать сопричастность к сохранению историко-культурного наследия города.

Вручение сертификатов детям с особенностями здоровья для бесплатного обучения мультипликации состоится в школе Юлии Савинской.

2. «Народное творчество» — проект популяризации культурного наследия региона путем создания музыкальных видео-клипов, основанных на народном творчестве.

Презентация видео-клипа, посвященного утраченному Храму пос. Логиновка Краснокутского района Саратовской области.

Автор идеи и исполнитель — Александр Куриленко, председатель общественного совета БФ «Хранители», эксперт комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области.

3. «Общественный культурный центр «Кутякова, 18» — сохранение объекта историко-культурного наследия регионального значения. Перспективы работы и новые вызовы.

Спикер — Всеволод Хаценко, президент БФ «Хранители», председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области.

4. «Настоящий человек» — полнометражный художественный фильм о Герое Советского Союза, легендарном летчике-истребителе Алексее Петровиче Маресьеве.

Жанр — героическая драма. Премьера — 2020 год. Этапы реализации.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221

Трансляция будет доступна 5 сентября в 13:00 по ссылке: https://youtu.be/fNDAUDqKnyc

ИСТОЧНИК KP.RU

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