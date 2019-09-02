Все на праздник 7 сентября!

Череда праздничных мероприятий начнется 7 сентября в 12.00. Перед входом в ТЦ пройдут выступления известных кавер-групп. Специально для юных гостей состоится праздник «Как приручить дракона» с аниматорами и веселыми представлениями.

Будут работать площадки бесплатных детских мастер-классов, современных настольных игр от Хобби Геймс, фотозона с разными персонажами. Ведущий разыграет множество подарков, а затем состоится детская дискотека с диско-медведями из Медведялэнда. В этот день в рамках праздника пройдет розыгрыш безлимитного годового абонемента от сети спортивных клубов «Максюта Юнион».

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14 сентября юные посетители ТЦ «Город» смогут принять участие в празднике «Литл Пони и щенячий патруль».

15 сентября для детей также организуют бесплатные мастер-классы.

21 сентября состоится праздник «Куклы ЛОЛ и черепашки Ниндзя».

- На глазах у зрителей развернется захватывающая история: черепашкам Ниндзя не спасти мир в одиночку и на помощь к ним придут самые красивые куклы ЛОЛ, — сообщили организаторы

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22 сентября пройдут бесплатные детские мастер-классы.

28 сентября будет организован праздник «Микки Маус и трансформеры» по мотивам известного мультфильма и голливудской фантастической киносаги.

29 сентября родителям снова предоставят возможность отдохнуть, пока дети занимаются на мастер-классах.

5 октября состоится праздник «Палеонтологи».

- Этот день станет незабываемым для любознательных юных посетителей ТЦ, мечтающих совершать научные открытия. Праздник «Палеонтологи» — это самая настоящая экспедиция, участники которой встретят динозавра! А после они попадут в тайную лабораторию и примут участие в химическом научном шоу, — рассказали организаторы.

Кроме этого 5 октября состоится большой розыгрыш по купонам от магазина товаров для дома «Комфорт», который расположен на 1 этаже торгового центра «Город».*

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Напомним, старт всех праздников и мастер-классов — в 12.00. Мероприятия будут проходить на территории торгового центра «Город» по адресу: Большая Садовая 153/163.

*Информацию об организаторе акции, правилах, месте и сроках ее проведения, количестве и порядке получения призов (подарков) уточняйте у продавцов магазина «Комфорт» в ТЦ «Город».