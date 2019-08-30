2019-08-30T16:43:19+03:00
Происшествия

Под завалами обрушившейся крыши завода в Саратове ищут людей

Инцидент произошел на Саратовском подшипниковом заводе
Ольга Симонова
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Фото Саратовской областной службы спасенияФото Саратовской областной службы спасения
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В Саратове сегодня, 30 августа, обрушилась крыша завода «ЕПК Саратов» — Саратовского подшипникового завода.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, кинологи и спасатели ищут людей под завалами.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Отметим, что крыша обрушилась в производственном помещении завода на проспекте Энтузиастов, 64 в Заводском районе.

По предварительным данным, людей под завалами быть не должно, инцидент произошел при разборе недействующего цеха завода.

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Отметим, что Саратовский подшипниковый завод — один из крупнейших производителей подшипников в России. Входит в Европейскую подшипниковую корпорацию.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются. На месте, кроме спасателей, работают пожарные и медики «скорой помощи».

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

Фото Саратовской областной службы спасения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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