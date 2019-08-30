Под завалами обрушившейся крыши завода в Саратове ищут людей
В Саратове сегодня, 30 августа, обрушилась крыша завода «ЕПК Саратов» — Саратовского подшипникового завода.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, кинологи и спасатели ищут людей под завалами.
Фото Саратовской областной службы спасения
Отметим, что крыша обрушилась в производственном помещении завода на проспекте Энтузиастов, 64 в Заводском районе.
По предварительным данным, людей под завалами быть не должно, инцидент произошел при разборе недействующего цеха завода.
Фото Саратовской областной службы спасения
Отметим, что Саратовский подшипниковый завод — один из крупнейших производителей подшипников в России. Входит в Европейскую подшипниковую корпорацию.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются. На месте, кроме спасателей, работают пожарные и медики «скорой помощи».
Фото Саратовской областной службы спасения
Фото Саратовской областной службы спасения
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ИСТОЧНИК KP.RU