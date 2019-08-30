Сентябрь в Саратовской области ожидается теплым и сухим

Сентябрь 2019 года в Саратовской области будет теплее обычного. Это спрогнозировали специалисты Гидрометцентра.

- Среднемесячная температура должна превысить климатическую норму на 1,6 градуса. Количество осадков — 58% от средней многолетней величины, — рассказала корреспонденту «КП-Саратов» замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Она отметила, что в среднем столбик термометра в сентябре покажет от 14 до 17 градусов, а в некоторые дни может быть и +22…+27 градусов и даже до +30.

В среднем столбик термометра в сентябре покажет от 14 до 17 градусовФото: Александр Уриевский

В сентябре также ожидается минимальное количество дней с дождями. Обычно в этом месяце, по словам Цветайло, порядка семи дней с осадками, а сейчас прогнозируется меньше.

- В большинстве дней будет сухой и достаточно теплый месяц, — заявила замруководителя Саратовского Гидрометцентра.

Многие дни будут благоприятны для уборочной страды, в почве станет меньше влагозапасов. Цветайло напомнила и о посеве озимых культур, однако для этого почва должна быть достаточно увлажнена.

- То есть одни и те же характеристики могут быть для кого-то благоприятны, а для кого-то нет, — заметила она.

Настоящая осень начнется, когда среднесуточная температура станет меньше +15 градусовФото: Ольга Симонова

Для отпуска сентябрь будет благоприятным, автомобилистам не стоит бояться парковать свой автомобиль на улицах города, а дорожникам проводить ремонт асфальта.

Настоящая осень начнется, когда среднесуточная температура станет меньше +15 градусов — традиционно это будет 13-15 сентября.

Август в Саратове выдался прохладным. Фото Юлии Кековой

Напомним, август 2019 года в Саратовской области был прохладным, но, по словам замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светланы Цветайло, каким-то чудесным образом температура оказалась близкой к норме.