От сотни до бесконечности: Какие букеты выбирают школьники и их родители в Саратове

Накануне Дня знаний «Комсомолка» решила пройтись по цветочным магазинам, чтобы оценить букеты для школьников.

Начали с крупного магазина. Букеты в «Ленте» можно купить примерно от 200 рублей, а в среднем они стоят в районе 500-600 рублей. Выбор стандартный: розы, хризантемы, георгины, герберы, астры. Плакаты уверяют, что товар прибыл из Голландии.

Вот, что предлагает на День знаний гипермаркетФото: Александр Уриевский

Но в гипермаркете ажиотажа среди покупателей не замечено, поэтому отправляемся в торговые ряды. Практически на каждом рынке имеются крытые павильоны, в которых составят букет на любой вкус. Девушки-продавщицы активно зазывают внутрь всех, кто проходит мимо.

Букет можно приобрести готовый, можно собрать из любых цветов.

- Георгины пользуются популярностью, – уверяет одна из продавщиц.

- Розы все-таки лучше, это классика, – утверждает ее ближайшая соседка.

В рядах на СХИ самый дешевый букет можно выбрать за 120 рублей, в другом павильоне цены начинаются уже от 500. Причем верхняя планка не ограничена ничем, кроме кошелька покупателя.

Самый дешевый букет, который удалось найти на СХИФото: Ольга Симонова

На 3-й Дачной за 500 рублей найти букет проблематично, в основном начинают предлагать от 700 и до нескольких тысяч. Многие букеты заботливо снабжены канцтоварами – среди роз и георгинов торчат карандаши, линейки, транспортиры, даже ножницы. Это, видимо, подчеркивает их «школьность».

В букетах, кроме цветов, теперь карандаши, линейки и ножницыФото: Екатерина Семенова

Циркуля увидеть не удалось, но, наверняка, при желании и платежеспособности родителей школьников, в букет можно запихать даже калькулятор или смартфон.

Девушки настойчиво предлагают купить букетик, приходится отнекиваться, мол, сперва все надо посмотреть. Впрочем, такое поведение объяснимо – ну вот не замечено особого наплыва покупателей. Возможно, все-таки дороговато.

Цветы в павильонах начинаются от 500 рублей и... не кончаютсяФото: Екатерина Семенова

В десятке метров, за углом развернулся стихийный базарчик. Обычно тут торгуют пенсионеры овощами и фруктами с собственных огородов. Но в преддверии Дня знаний появился дополнительный ряд для цветочников. Ассортимент не такой богатый как в павильонах. Преимущественно георгины, астры и хризантемы. Есть и розы – но не высокие голландские, а низенькие, явно местные.

На 3-й Дачной можно купить недорогие местные цветыФото: Екатерина Семенова

Зато и цены заметно ниже. Поштучно от 40 рублей за астру, столько же просят за розочку. Уже готовый букет – конечно, в обычном целлофане, без ленточек и бантиков – стоит от сотни. В среднем за 200 рублей можно взять вполне приличный, из пяти крупных астр. А если выбрать гладиолусы, то еще по сотне за штуку.

И совсем недорого можно купить цветочки у продавцов на остановках. Например, нам предложили астры по 15 рублей за штуку на проспекте Строителей.

Астры стоят по 15 рублей за штукуФото: Екатерина Семенова

Как оказалось, далеко не все готовы платить за букет дорого.

- За 200 рублей меня вполне устроило, – рассказала Елена, мама первоклассника Леонида. – В цветочных павильонах даже спрашивать не стала, но судя по оформлению, там явно дороже. Не считаю нужным покупать на 1 сентября букет за 500 рублей.

Другая жительница Саратова, Ольга, вместе с дочерью-пятиклассницей, тоже сперва смотрела на цветы с местных огородов, но в итоге отправилась в магазин.

- Дочка не захотела астры. Рассчитываем до тысячи рублей уложиться, – отметила она.

Если астры не по душе, то можно выбрать букет поярче и подорожеФото: Екатерина Семенова

Кто-то вообще решил обойтись без цветов.

- У меня сын пойдет в седьмой класс, он себя считает уже взрослым и сам отказался от букета. А так бы я купила одну красивую розу, рублей за 150, – рассказала Юлия.

Мария живет в частном секторе, поэтому цветы растут буквально под окнами. Букет для дочери она соберет сама из георгинов или роз. Но вполне бы могла и купить.

- Муж считает, что букет должен быть красивым и дорогим, поэтому за тысячу бы купили, наверное. Но не успели съездить в магазин, – сказала Мария.

Кроме этого корреспонденты «Комсомолки» интересовались у граждан мнением об акции «Дети вместо цветов». Суть ее в том, чтобы отказаться от дорогих букетов, перечислив вместо этого запланированные на покупку цветов деньги в благотворительный фонд.

Большинство опрошенных нами родителей заявили, что идея хорошая.

Некоторые родители готовы отказаться от цветов в пользу благотворительностиФото: Ольга Симонова

- Скорее всего, поддержали бы эту акцию, если бы знали, – сказала Елена.

- Я слышала и только «за», но у нас пятый класс, перешли из начальной школы, родители друг друга пока не знают, непросто договориться, а так бы конечно, поддержали, – отметила Ольга.

- Считаю, что отправить деньги на благотворительность лучше, чем букет. Цветы все равно выкинут через несколько дней. Поэтому, если бы наш класс решил, то поддержала бы, – рассказала Мария.

- Я бы не стала. Может, пойду вразрез с мнением большинства, но своему ребенку я бы купила букет, если бы мне этого хотелось. А на благотворительность не вижу смысла направлять. Там неизвестно, куда средства пойдут, я этого не увижу, – призналась Юлия.

Напоследок корреспондент «КП-Саратов» зашел в круглосуточный магазин цветов. Почему-то тут наблюдался наибольший спрос, несмотря на не самые низкие цены.

- Популярна экзотика. Вот, например, в одном букете собраны: гортензия, гербера, альстромера, роза, эустома, ханикум, хризантема, целозия. Он стоит 1 990 рублей, – рассказала продавец.

В специализированном магазине популярностью пользуется экзотикаФото: Екатерина Семенова

В этот момент очередная покупательница попросила одну желтую розу. Как оказалось, их класс как раз принимает участие в акции «Дети вместо цветов». Учитель любит желтые розы, поэтому все покупают по одному цветку.

- Сегодня у нас не первый такой покупатель. Уже несколько человек пришли, взяв по одному цветку, говорят, для акции. Как человек, я сама поддерживаю, хотя мне выгоднее продавать большие букеты, – рассказала продавец.

Найти цветы можно на любой кошелекФото: Екатерина Семенова

Акция, видимо, набирает популярность, так как о ней узнают все больше родителей и многие поддерживают. Так, с «Комсомолкой» связалась жительница Мурманской области, рассказав свою историю.

- Одна из мам скинула ссылку на страницу фонда в чат класса для родителей. Пообщались, решили, что идея очень хорошая. Посоветовались с учителем, она у нас активистка, с радостью сказала, что поддерживает нашу идею. Даже сама выразила желание участвовать. В нашей школе мы первые с такой инициативой, будем надеяться, что послужим примером для других. Детям рассказали о том, что есть на свете детки, которые очень больны и мы хотим им помочь таким способом, наши дети согласились с радостью, – сообщила Елена, мама ученика второго класса.

Родители уже выбрали, что перечислят средства в фонд «Подсолнух».