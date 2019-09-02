Пенсионеров выселяют с ярмарки у ДК «Россия» в Саратове

Торговцы у Дворца культуры «Россия» пожаловались, что их выгоняют с места.

Как рассказали сразу несколько продавцов на рынке на 3-й Дачной корреспонденту «КП-Саратов», уже несколько дней от них требуют очистить территорию слева от ДК.

- Приходят мужчины, предупреждают. Нам предлагают переехать на Одесскую, это с другой стороны, но та площадка едва ли не у школы (подъем в гору около 500 метров от остановки 3-я Дачная — прим. ред). А среди нас много пенсионеров, просто не дойдем. Да и покупатели туда не пойдут, — пожаловалась одна из продавщиц, Клавдия.

Сидящих на ступенях Дворца культуры уже предупреждают о грядущем выселении. Фото Юлии Кековой

Другие с ней оказались солидарны. По мнению торговцев, возник спор среди хозяйствующих субъектов, и теперь руководство одного из них пытается освободить площадь. На территории рядом с ДК якобы планируют обустроить парковку.

- Мы торгуем своим товаром, с огородов, поэтому дешевле, — поделился переживаниями другой продавец. — Сегодня цветы, конечно, дороже, чем обычно, но в другие дни продаем рублей по 50 букет астр. К нам идут люди, которые едут на кладбище — им удобно, купили цветочков и сразу на автобус сели в Елшанку. А на новое место пока дойдешь...

Многим саратовцам при поездке на кладбище удобно покупать недорогие цветы близко от остановкиФото: Екатерина Семенова

Часть пенсионеров заявила, что вообще, скорее всего, прекратят торговлю, несмотря на то, что это было прибавкой к пенсии.

Ярмарку возле ДК обещали закрыть уже 3 сентября.

Напомним, с 14 августа прекратила свою работу ярмарка перед ДК «Россия». Въезд на нее перекрыт бетонными блоками, что не позволяет автомобилям заезжать. Сейчас площадь пустует.

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