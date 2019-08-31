2019-08-31T11:38:53+03:00
Общество

День рождения Энгельса отметят уникальным для России праздником

Впервые перекрыт весь центр для отдыха и гуляний [фото, видео]
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Энгельс отмечает Днь рождения массовыми гуляниямиЭнгельс отмечает Днь рождения массовыми гуляниямиФото: Александр Уриевский
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Энгельс начал отмечать День города.

Сегодня там проходит большая праздничная программа, которая продлится до позднего вечера.

Над городом парят поздравления

Над городом парят поздравления

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с самого утра город начали заполнять жители, причем многие приехали из саратовской агломерации – столицы области, а также Татищева. Кроме того, принять участие и посетить народные гуляния прибыли жители из других районов, например, Вольска и Маркса.

В Энгельсе жители с утра вышли на гуляния Фото: Александр Уриевский

В Энгельсе жители с утра вышли на гулянияФото: Александр Уриевский

- Сегодня мы празднуем 272-й День рождения нашего любимого Энгельса-Покровска. Изюминкой праздника, новаторством не только в нашей области, но и по России станет то, что мы создали одну большую пешеходную зону. Центральные улицы были перекрыты, чтобы жители смогли спокойно встретиться с друзьями и родственниками, пообщаться, посидеть на лавочках или в кафе, хорошо отдохнуть. Такое впервые, но уверен, что у нас все получится, – рассказал глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

Дмитрий Тепин пригласил всех на День рождения Энгельса.

Он напомнил, что ожидается обширная праздничная программа: выступления артистов, танцы, бесплатные аттракционы, угощение, мороженое и напитки, спортивные состязания.

Основные мероприятия пройдут с 14 до 19 часов, а вечером, в 22 часа, прогремит салют.

Уже сейчас ремесленники, художники, артисты начали радовать горожан своим мастерством и товарами.

Ремесленники и мастера показывают своя искусство Фото: Александр Уриевский

Ремесленники и мастера показывают своя искусствоФото: Александр Уриевский

Кроме того, свою продукцию представляют различные организации и предприятия района. Например, изделия, произведенные в местной колонии, или современные троллейбусы от "Тролзы".

Новый троллейбус от "Тролзы" Фото: Александр Уриевский

Новый троллейбус от "Тролзы"Фото: Александр Уриевский

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о массовых торжествах. Например, на улицах Тельмана и Горького, которые стали сегодня, 31 августа, пешеходными, раскинутся тематические площадки. Создадут несколько «бульваров» разных направлений: от танцевального, музыкально, спортивного до литературного, торгового, поэтического и других.

УФИС представляет изделия заключенных колонии Фото: Александр Уриевский

УФИС представляет изделия заключенных колонииФото: Александр Уриевский

В связи с этим центр города был перекрыт для автомобилистов.

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Гашение состоится 31 августа и 1 сентября

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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