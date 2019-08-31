День рождения Энгельса отметят уникальным для России праздником

Энгельс начал отмечать День города.

Сегодня там проходит большая праздничная программа, которая продлится до позднего вечера.

Над городом парят поздравления

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», с самого утра город начали заполнять жители, причем многие приехали из саратовской агломерации – столицы области, а также Татищева. Кроме того, принять участие и посетить народные гуляния прибыли жители из других районов, например, Вольска и Маркса.

В Энгельсе жители с утра вышли на гулянияФото: Александр Уриевский

- Сегодня мы празднуем 272-й День рождения нашего любимого Энгельса-Покровска. Изюминкой праздника, новаторством не только в нашей области, но и по России станет то, что мы создали одну большую пешеходную зону. Центральные улицы были перекрыты, чтобы жители смогли спокойно встретиться с друзьями и родственниками, пообщаться, посидеть на лавочках или в кафе, хорошо отдохнуть. Такое впервые, но уверен, что у нас все получится, – рассказал глава Энгельсского района Дмитрий Тепин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/729216" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Тепин пригласил всех на День рождения Энгельса.

Он напомнил, что ожидается обширная праздничная программа: выступления артистов, танцы, бесплатные аттракционы, угощение, мороженое и напитки, спортивные состязания.

Основные мероприятия пройдут с 14 до 19 часов, а вечером, в 22 часа, прогремит салют.

Уже сейчас ремесленники, художники, артисты начали радовать горожан своим мастерством и товарами.

Ремесленники и мастера показывают своя искусствоФото: Александр Уриевский

Кроме того, свою продукцию представляют различные организации и предприятия района. Например, изделия, произведенные в местной колонии, или современные троллейбусы от "Тролзы".

Новый троллейбус от "Тролзы"Фото: Александр Уриевский

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о массовых торжествах. Например, на улицах Тельмана и Горького, которые стали сегодня, 31 августа, пешеходными, раскинутся тематические площадки. Создадут несколько «бульваров» разных направлений: от танцевального, музыкально, спортивного до литературного, торгового, поэтического и других.

УФИС представляет изделия заключенных колонииФото: Александр Уриевский

В связи с этим центр города был перекрыт для автомобилистов.

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