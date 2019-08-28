2019-08-28T14:41:47+03:00
Общество

Перед 1 сентября саратовцам расскажут о безопасности детей на дорогах

Брифинг состоится в «Комсомольской правде»
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Профилактика детской безопасности с наступлением нового учебного года 2019.Цель встречи: напомнить детям и родителям основные правила поведения во время активного передвижения по городу, на дороге, в городском транспорте, в автомобиле, в условиях городской среды. Предупредить о травмоопасных ситуациях.

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29 августа в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг «Профилактика детской безопасности с наступлением нового учебного года».

Цель встречи: напомнить детям и родителям основные правила поведения во время активного передвижения по городу, на дороге, в городском транспорте, в автомобиле, в условиях городской среды. Предупредить о травмоопасных ситуациях.

Участие в брифинге примут представители УВД ОГИБДД Саратова, министерства образования области и областной службы спасения.

Присылайте свои сообщения на Viber, WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21. А также задавайте вопросы в чате трансляции на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube

Трансляция будет доступна 29 августа в 11:00 по ссылке: https://youtu.be/Uhd0UU4AgBw

ИСТОЧНИК KP.RU

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