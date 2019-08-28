Перед 1 сентября саратовцам расскажут о безопасности детей на дорогах

29 августа в 11:00 в пресс-центре «Комсомольской правды» состоится брифинг «Профилактика детской безопасности с наступлением нового учебного года».

Цель встречи: напомнить детям и родителям основные правила поведения во время активного передвижения по городу, на дороге, в городском транспорте, в автомобиле, в условиях городской среды. Предупредить о травмоопасных ситуациях.

Участие в брифинге примут представители УВД ОГИБДД Саратова, министерства образования области и областной службы спасения.

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Трансляция будет доступна 29 августа в 11:00 по ссылке: https://youtu.be/Uhd0UU4AgBw