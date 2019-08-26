В свободное от соревнований время сборная по пожарному спорту спасает людей

Уже неделю в Саратове живет и тренируется мужская сборная России по пожарно-спасательному спорту. С 8 сентября чемпионат мира по этому виду спорта стартует в нашем городе. Он включает в себя сразу четыре мероприятия: XV чемпионат мира среди мужчин, VI чемпионат мира среди женщин, IX чемпионат мира среди юношей и юниоров и V чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту. Всего в соревнованиях примут участие свыше 800 спортсменов и делегатов из 26 стран мира.

У российских атлетов из мужской сборной, помимо родных стен, будет преимущество знакомой площадки — все состязания между взрослыми командами пройдут на саратовском стадионе «Локомотив». Там уже возвели специальную башню, установили оборудование на беговых дорожках. Все это поможет показать спортсменам свои лучшие секунды в таких дисциплинах как подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж, в преодолении 100-метровой полосы препятствий, боевом развертывании и пожарной эстафете (четыре этапа по 100 метров).

Самые драматичные события, как рассказал «КП-Саратов» главный тренер мужской сборной России Игорь Генералов, случаются на боевом развертывании. Команда должна развернуть две рабочие линии по одному рукаву, подключить его к мотопомпе, и с 45 метров наполнить десятилитровые емкости двух мишеней. Здесь до последнего обычно не ясно, кто станет первым.

Главный тренер сборной Игорь ГенераловФото: Александр Уриевский

Общение с прессой главный тренер начал с благодарности Саратову и региону.

- Спасибо всей Саратовской области, что тепло приняли нас, прекрасный город, отлично тренируемся здесь. Впервые попали сюда четыре года назад, еще с молодежкой. Здесь по-прежнему нас отлично встречают, — отметил Генералов.

Он рассказал, что мужская сборная по пожарно-спасательному спорту к предстоящему чемпионату готовится уже с января, окончательный этап тренировок решено провести здесь, в Саратове, где пройдет сам ЧМ.

- У нас в команде 12 лучших спортсменов, десять будут выступать, еще двое — запасные. Кто именно — решит наш тренерский штаб из четырех человек. Главное подвести всех к пику спортивной формы к 10-11 сентября.

В составе сборной — 20, 15, 10 и 5-кратные чемпионы мира. Обладатель шести мировых рекордов и 20 побед в первенствах планеты Сидоренко Владимир тренируется здесь под руководством, в том числе своего отца, которого также зовут Владимир Сидоренко, — коротко познакомил с командой главный тренер.

Сборная России на тренировкеФото: Александр Уриевский

Кстати, Владимир Сидоренко-старший рассказал корреспонденту «КП-Саратов историю про главного тренера нашей сборной. В юности 17-летний Генералов попал на представление известного циркового силача. Тот закручивал голыми руками из больших гвоздей «косичку». Зрителям предлагали гвозди раскрутить. Генералов сделал это, чем удивил силача, который стал зазывать его на работу в цирк. Но тот не согласился, и у сборной России теперь есть знаменитый тренер.

Говоря о соперниках, Генералов отметил, что первым конкурентом для россиян станет сборная Белоруссии. Если приедут украинцы — то они тоже. «Мы все в одном месте учились бегать». И еще очень сильна сборная Чехии, особенно на 100-метровой полосе и в эстафете. Как выяснилось, в Чехии несколько лет назад в школах появилось преподавание пожарно-спасательного спорта. Теперь там в каждой деревне есть тренировочная башня и стадион, где в этом виде тренировки начинают с пяти лет. Это второй вид спорта в стране после хоккея, очень популярный.

- Вообще он сложный, не каждый спортсмен из других видов сможет сделать что-то подобное. Надо бегать как спринтер, силу иметь, как у штангиста, и безупречную технику. Поэтому если девушки в основном приходят в пожарно-спасательный спорт из легкой атлетики, то мужчины, как правило, с 13, а то и с десяти лет растут именно в этом виде спорта, — пояснил Игорь Генералов.

Сборная России на тренировкеФото: Александр Уриевский

У многих, кто впервые сталкивается с таких видом спорта, возникает вопрос — как бы повели себя спортсмены в условиях реальной пожарной тревоги, на настоящем пожаре. Ответ — максимально профессионально. Вся сборная — действующие пожарные, приписанные и работающие в свободное от соревнований время в своих пожарно-спасательных подразделениях. Так что эти умения пригождаются не только на стадионах, но и в реальной жизни.

- Буквально полтора, два месяца назад в Санкт-Петербурге спасали девушку. Залезли по штурмовой лестнице, спасли. И таких ситуаций много было, стариков на страховке по той же лестнице из пожаров вытаскивали. У нас во всех гарнизонах пожарные занимаются боевой подготовкой круглый год. Молодых учим, остальные поддерживают свой профессиональный уровень, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» капитан российской сборной, майор Руслан Хубецов.

- Я с детства мечтал выступать в главной команде страны, когда еще бегал в детских лагерях, потом в юношеской команде стал чемпионом. Хотелось быть не просто сыном прославленного тренера, но и самому добиться высоких результатов, — рассказал «Комсомолке» 20-кратный победитель ЧМ Владимир Сидоренко. Он будет на этом первенстве выступать в двух видах — 100-метровая полоса с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице. В обоих он — обладатель рекорда России и мира.

Чемпионат среди мужских и женских сборных пройдет на стадионе "Локомотив"Фото: Александр Уриевский

В целом у российской мужской сборной коронный вид — штурмовая лестница, а в прошлом году эта команда установила рекорд мира в эстафете.

- Мы во всех видах сильны, но это все спорт, еще должна быть удача, — добавил главный тренер Игорь Генералов.

Поддержка зрителей и болельщиков для спортсменов также чрезвычайно важна. Напомним, соревнования пройдут с 8 по 16 сентября 2019 года. Мужчины и женщины будут соревноваться на стадионе «Локомотив», юноши, девушки и юниоры — на Театральной площади.

Программу соревнования можно скачать здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/727147" frameborder="0"></iframe> Тренировка сборной России по пожарно-спасательному спорту.

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