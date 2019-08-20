Аэропорт «Гагарин» принял первый рейс

В рамках тестового рейса саратовский международный аэропорт «Гагарин» принял самолет «Боинг» авиакомпании «Победа». Борт прибыл из московского аэропорта «Внуково». Первый самолет в аэропорте по традиции встретили водяной аркой.

На борту в числе почетных гостей были председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, председатель Совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, генеральный директор компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский, наши земляки, летчик-космонавт РФ, Герой России, первый космонавт космических войск РФ Юрий Шаргин и космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Прокопьев. Пассажиров на площадке аэропорта встретил губернатор области Валерий Радаев.

В рамках мероприятия Вячеслав Володин провел совещание о готовности аэропорта «Гагарин» к обслуживанию рейсов. Председатель Госдумы также поздравил всех присутствующих с Днем воздушного флота России.

- Строительство аэропорта завершено, и после ввода он будет доступен жителям Саратовской области и гостям региона. Проект важный, интересный, долгожданный. Идея его строительства возникла в 1976 году, но мешали многие факторы. Только в 2012 году благодаря поддержке Владимира Владимировича Путина вопрос строительства сдвинулся с мертвой точки и был реализован в рамках государственно-частного партнерства, — отметил он.

По словам Вячеслава Володина, в будущем необходимо развивать транспортную инфраструктуру, ведущую к аэропорту. Речь идет о строительстве специальной железнодорожной ветки, ведущей к аэропорту, о сооружении на Южном подходе путепровода вместо железнодорожного переезда.

Вячеслав Володин также сообщил о намерении построить новый аэропорт в Балакове. По его словам, аэропорт «Гагарин» находится более чем в двух часах езды от крупного 200-тысячного города, поэтому необходимо создать условия по авиасообщению для жителей Балакова. Этот проект может быть реализован также в рамках частно-государственного партнерства.

Глава Росавиации РФ сообщил, что саратовский аэропорт «Гагарин» полностью достроен. Александр Нерадько вручил руководителю компании «Аэропорты регионов» Евгению Чудновскому сертификат авиационной безопасности. Документ, выданный на этой неделе Управлением транспортной безопасности Росавиации, подтверждает соответствие мер авиабезопасности в аэропорту требованиям федеральных правил. Александр Нерадько сообщил, что принято решение дооснастить аэропорт до второй категории. Он поблагодарил Вячеслава Володина, который оказывал постоянную поддержку в строительстве аэропорта.

Валерий Радаев отметил, что пуск нового аэропорта — важное событие для нашего региона.

- В 2012 году по поручению Владимира Владимировича Путина Правительство Российской Федерации включило саратовский аэропорт в госпрограмму. И возведение объекта вступило в активную фазу. Это произошло благодаря участию Вячеслава Викторовича Володина во всех этапах решения вопроса строительства. А этапы были трудными, начиная с выкупа земли и заканчивая дополнениями к проекту и сменой подрядчика. Вячеслав Викторович координировал и работу по синхронизации действий всех сторон — инвестора, федеральной и региональной власти, — подчеркнул губернатор.

По словам Валерия Радаева, с вводом аэропорта «Гагарин» область перестанет терять саратовских пассажиров, которые сейчас летают в другие города и страны из Москвы, Самары, Волгограда.

Виктор Вексельберг напомнил, что аэропорт был построен в рамках частно-государственного партнерства.

- Новый саратовский аэропорт «Гагарин» говорит об успехе такой формы взаимодействия между нашей компанией, федеральными органами власти, регионом. Более 40 тысяч квадратных метров нового, современного терминала — это наше стремление создать максимально комфортный для пассажиров объект. Кроме того, здесь сильный музейный комплекс, связанный с именем Гагарина и всем, что касается космонавтики. Инвестиции компании составили около 8 млрд рублей, и здесь, в Саратовской области, были созданы хорошие условия для нашей работы, которые позволили создать этот проект, — заявил председатель Совета директоров ГК «Ренова».

Юрий Шаргин и Сергей Прокопьев приняли участие в установке памятных табличек на Аллее космонавтов перед зданием терминала. Напомним, Аллея космонавтов, с именными табличками летчиков-космонавтов, которые будут прилетать в аэропорт «Гагарин», стала одним из элементов благоустройства привокзальной площади. Ее первое дерево высадила 12 апреля 2019 года первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

По итогам посещения Вячеслав Володин отметил, что работы в настоящее время останавливаться не будут, есть планы расширять аэропорт.

- Это придаст новый импульс развитию аэропорта. Изучаем логистику, транспортные подходы, чтобы объект развивался дальше. Сегодня у Виктора Феликсовича Вексельберга возникло решение построить крытый перрон от платформы до терминала. А через три года будет построена отдельная железнодорожная ветка до аэропорта. Спасибо Президенту России Владимиру Путину, который поддержал строительство нового аэропорта в Саратове. Благодарность нашим инвесторам из группы компаний «Ренова» и Росавиации за участие в проекте. Нужно отметить заслугу главы региона Валерия Радаева, который, как только стал губернатором, многое сделал для того, чтобы этот проект состоялся. Надеюсь, что это будет не последний аэропорт в Саратовской области. Строительство аэропорта в Балакове, которое обсуждалось сегодня, — это реальный проект, вместе с губернатором мы планируем его реализовать, — подытожил спикер Госдумы.

С сегодняшнего дня, 20 августа, аэропорт «Гагарин» открыт для регулярных международных и внутренних рейсов.