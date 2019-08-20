2019-08-20T11:24:30+03:00
Общество

Саратовский ЦСМ им. Дубовикова приступил к оказанию новой услуги по испытанию качества зерна и продуктов его переработки

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Передвижная зерновая лаборатория Саратовский ЦСМ.

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В рамках расширения направления деятельности и с целью содействия наращиванию объемов экспорта, поддержки фермеров и крупных агрохолдингов с июня 2019 года ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» приступил к оказанию новой услуги по испытанию качества зерна и продуктов его переработки. Данная услуга проводится высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом работы.

Для оказания услуги по испытанию качества зерна и продуктов его переработки, специалисты центра совместно с ООО «Спецдортехника» изучили и оптимизировали технологический процесс, создав уникальную передвижную лабораторию на базе автомобиля «ГАЗель».

Салон автомобиля укомплектован необходимыми средствами измерения и вспомогательным оборудованием, необходимым для высокоточного и оперативного анализа зерновых культур. Лаборатория полностью автономна, не требует подведения электроснабжения и позволяет провести квалифицированную оценку качества зерна и масличных культур непосредственно на месте сбора или хранения урожая. После проведения испытаний выдается протокол установленного образца непосредственно в местах сбора урожая, время, затрачиваемое на анализ образцов, — 2 часа.

Стоимость при первом обращении — 3 тыс. руб. Каждое последующее — 1 тыс. руб.

Подать заявку можно по телефону 8 (8452) 63-32-81, email: il@gosmera.ru.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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