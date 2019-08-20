«Комсомольская правда» стала информационным партнером городских выходных

В Саратове завершился Второй межрегиональный летний фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», а вместе с ним и череда ярких мастер-классов, показов мод, выступлений артистов, выставка-продажа уникальных изделий ручной работы. На три дня Палата ремесел в сотрудничестве с ТПП региона и министерством экономического развития превратили пешеходную улицу Волжская в город мастеров с атмосферой настоящей русской ярмарки.

В этом году география участников расширилась почти вдвое. Фестиваль посетили свыше 300 мастеров и художников из 18 регионов России и Казахстана. На суд горожан и туристов были представлены только лучшие, отборные изделия и товары: знаменитые тамбовские фиалки, ароматные красноармейские и тульские пряники, волгоградские сувениры, украшения из бисера из Тольятти, боевые шахматы из Пензы, меховые изделия из Пятигорска, кованые ножи из Ворсмы и даже коллекция суккулентов из Тамбова. Мастер-классы посетили более 700 человек.

Фестиваль «Палитра ремесел»

Высокую оценку фестивалю и возможностям для развития народно-художественных промыслов в регионе дал губернатор Саратовской области Валерий Радаев и министр экономического развития региона Юлия Швакова.

Фестиваль «Палитра ремесел»

- Фестиваль направлен на сохранение и развитие народных промыслов во всем их многообразии, и, самое главное, на поддержку предпринимательства в сфере ремесленной деятельности. С уверенностью можно сказать, что «Палитра ремесел» вносит существенный вклад в формирование имиджа региона и уже становится визитной карточкой нашей губернии, — отметила Юлия Швакова.

Гости фестиваля могли не только приобрести изделия ремесленников, но и сами побывать в роли мастеров. Для этого работало сразу несколько площадок с творческими классами. Под руководством мастеров взрослые и дети рисовали, лепили, плели, создавали эксклюзивные скульптуры, букеты из мыла и многое другое.

Мнением о фестивале делились участники, организаторы, горожане и туристы. Фестиваль получил несколько сотен положительных отзывов с хештегом #Палитраремесел в социальных сетях.

Фестиваль «Палитра ремесел»

- Организация фестиваля просто на высоте. Приехали мы очень рано и думали, что сейчас традиционно начнутся сложности с поиском места, но оказалось, что нас уже ждали. В шесть утра уже все было подготовлено. Здесь очень комфортно. Мастер-классы мы проводим в прекрасных закрытых палатках, защищенных от непогоды. В общем, организаторы чудесные. Мы все фестивали объездили от Новороссийска до Томска и лучше не видели, — поделилась мнением руководитель семейной мастерской «Васта» из Самарской области.

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов отметил большой профессиональный рост Палаты ремесел — детища ТПП и министерства экономического развития с 2016 года.

- Это удивительно, насколько Палата ремесел выросла профессионально за три года работы. Благодаря организации многие мастера вышли из тени и легализовали свой бизнес, чтобы дальше развивать его. И для этого есть все необходимые инструменты, в том числе такой замечательный, масштабный фестиваль. Наших мастеров заметили, их изделия востребованы — это самый главный итог работы Палаты ремесел на сегодняшний день, — сказал Алексей Антонов.

Фестиваль «Палитра ремесел»

- В этом году нам удалось привлечь больше участников, больше уникальных мастеров. Очень радует, что они остались довольны, многие уехали из Саратова налегке, реализовав все привезенные товары. И это, в первую очередь, заслуга проектной команды фестиваля, людей, которые вложили душу в работу своих площадок. Уже сейчас мы начинаем готовиться к третьему летнему фестивалю «Палитра ремесел». И опыт, который мы получили, поможет сделать его еще более масштабным и интересным, — поделился первый вице-президент ТПП, директор Палаты ремесел.

СПРАВКА

Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».