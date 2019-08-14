В Саратове мужчина доставляет пиццу на белом коне

В Саратове 12 августа местные жители заметили курьера службы доставки еды на белом коне. Парень развозит заказы верхом на животном, что вызвало немалый ажиотаж, особенно среди женской части горожан.

- Принц на белом коне, так еще и с едой. Не мечта, а сказка, — отметила Вика Барышникова в соцсетях.

Фото соцсетей

Публикации об этом вызвали не только смешные комментарии, но и беспокойство о животном.

- Конь худой, провисает, мышц нет нигде, с больными ногами — на нем еще и едут по асфальту. Вероятнее всего, возраст 17+, — написала горожанка.

Остальные жители не поддержали ее мысль, по их мнению, животное не выглядит болезненным, а наоборот.

Как стало известно «КП-Саратов», мужчину зовут Алексей Савельев, он раньше занимался верховой ездой, потому и решил использовать своего собственного коня по кличке Туман в бизнесе по доставке еды.

В свободное время парень с животным подрабатывают — катают за деньги детей.

Доставщик еды охотно делится моментами из жизни коня — в соцсети «ВКонтакте» есть целый блог, посвященный Туману.

Фото соцсетей

В компании, где работает Алексей, отметили, что такой способ перемещения проигрывает по удобству и компактности транспорта, но не по скорости.

- Выбор Алексея нас сильно удивил: мы еще не видели, чтобы кто-то из наших курьеров привозил еду клиентам на белом коне. Ничего против не имеем, ведь он выбрал такой способ передвижения из соображений скорости. Правда, конь — транспорт хоть и быстрый, но не самый удобный и компактный. Так что мы поможем Алексею пересесть на более удобную «лошадку» и отправим ему в Саратов электросамокат. Парковать его в городских условиях точно будет легче,— заявили в пресс-службе компании.

Курьеру обещали подарить электросамокат, с которым будет легче управляться. Тот заметил, что идея хороша, но лучше чередовать оба вида транспорта, поскольку он уже привык к прозвищу «курьер на белом коне».