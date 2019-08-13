Ехавших на полу автобуса детей задержали под Саратовом и отправили в лагерь отсыпаться

В Саратовской области, в лагере Хвалынского района, разместили детей 7-8 лет из Челябинска, возвращавшихся с отдыха в Крыму. Голодные ребята якобы ехали на голом полу микроавтобуса, пока автомобиль не остановили сотрудники ГИБДД по Саратовской области.

Отметим, что родители детей написали в соцсетях о том, что за рулем микроавтобуса был всего один водитель, и тот засыпал по пути.

- На ночлег они не останавливаются, потому что организатор не дал на это средств и не предусмотрел остановок, хотя организатор тура обещал комфорт, — заявляет обеспокоенная родительница.

После такой поездки ребята будут отсыпаться в лагере. Фото из соцсетей

В момент, когда взрослые решили сообщить о случившемся в ГИБДД, микроавтобус как раз ехал по Саратовской области. Челябинские госавтоинспекторы передали информацию саратовским, а те задержали машину.

- Вечером 10 августа микроавтобус Mercedes остановили сотрудники ГИБДД на 85-м км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград. При проверке документов выяснилось, что нет лицензии на перевозку пассажиров, в частности, детей. Также на автомобиле не было знака «ДЕТИ», тахографа, ремней безопасности и другого, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

У микроавтобуса, как оказалось, не было разрешения на перевозку. Фото из соцсетей

В связи с этим правоохранители запретили водителю ехать дальше и привлекли его к административной ответственности.

К вопросу также подключилась администрация Хвалынского района и прокуратура. Сейчас детей разместили в лагере «Сосновый бор» Хвалынского района. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Однако, как отмечает «КП-Челябинск», родители детей недовольны поступком мамы одного из них, которая и выложила фото.

- Никаких поводов для беспокойства не было. Просто одна из мам решила, что она самая умная, а сейчас сама об этом жалеет. Она говорит, что это была шутка. Наши дети сейчас находятся в лагере. Их разместили в домиках, где очень холодно. А фото, которое она нам прислала с дороги, были сделаны на стоянке, — рассказал отец Даниил Муратов.

Также Муратов отмечает, что сами дети рассказывают об остановках. По их словам, водитель автобуса совершал передышку каждые четыре часа, а ребята в это время спали в гостиницах и ели в столовых. Такую же информацию подтвердил водитель. Он считает, что сопровождающая решила отомстить ему после конфликта. Якобы они ругались во время поездки из-за того, что гражданка не следила за детьми, и они гуляли по салону, чего делать категорически нельзя. И вот после этого она, по словам шофера, попросила их лечь на пол и сделала это фото.

Однако следователи уже заинтересовались этим случаем и организовали проверку.

Они выясняют, нуждается ли кто-нибудь из детей в медпомощи, кто владелец транспорта, перевозившего несовершеннолетних. Правоохранители затребовали необходимые документы.

Также ведется опрос водителя микроавтобуса и лиц, которые сопровождали ребят в поездке.