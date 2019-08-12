Уровень воды в Волгоградском водохранилище за сутки упал на шесть сантиметров

Уровень воды в Волгоградском водохранилище по данным на сегодняшний день, 12 августа, составляет 4,47 метра.

- Это на 1,47 метра выше минимальной отметки на период летней межени, которая была заложена при проектировании Волгоградского водохранилища, — рассказал «КП-Саратов» руководитель областного Гидрометцентра Михаил Болтухин.

При этом за последние сутки убыло порядка шести сантиметров воды. По словам Михаила Болтухина, все зависит от сброса воды на Жигулевской и Волгоградской ГЭС.

- Уровень колеблется из-за разницы сбросов, — отметил он.

За сутки уровень воды снизился на шесть сантиметровФото: Екатерина Семенова

Несмотря на обильные осадки, которые в последние дни заливали Саратовскую область, на уровень воды в Волге это не повлияло. Михаил Болтухин отметил, что дожди никогда не оказывали существенного влияния. Все зависит от снегопадов. Ранее главный метеоролог Саратовской области уже подробно рассказывал «Комсомолке», как формируется уровень воды в водохранилище.

- Объемы воды формируются человеком в зависимости от нужд народного хозяйства, прежде всего, энергетиков, мелиораторов, речного флота, ЖКХ и т. д. Уровень воды разнится от года к году из-за того, что на всех регионы воды не хватает, — отметил Болтухин.

При этом он подчеркнул, что понижению уровня воды способствуют негативные факторы: заиление, обрушение берегов и заболачивание русла реки.

Обрушение берегов и заиление - вот негативные факторы, которые сказываются на уровне водыФото: Екатерина Семенова

- Нельзя воспринимать процесс понижения уровня примитивно и упрощенно, он зависит от многих факторов. Это все следствие эксплуатации этого водохранилища. Негативные явления не прекращаются, они будут продолжаться и дальше, ситуация в будущем только ухудшится, — отметил Михаил Болтухин.