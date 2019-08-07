Легенды и мифы комплекса «Горный»

В Саратовской области долгое время не утихают споры вокруг строительства объекта.

Согласно планам, в ближайшие годы в Горном будут заниматься утилизацией отходов I-II классов. У завода есть противники, хотя про само предприятие толком еще ничего не известно. Похоже, сказывается отсутствие нужной информации. «Комсомолка» попыталась разобраться в сложившейся ситуации.

От уничтожения к обезвреживанию

На территории Краснопартизанского района Саратовской области находился объект по уничтожению химоружия.

С 2017-го поставлена задача поэтапно вовлечь объекты по уничтожению химического оружия в хозяйственный оборот, в том числе создав предприятия обезвреживания отходов I и II классов.

Бывшие объекты по уничтожению химоружия планируется перепрофилировать в производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов. Объект «Горный» в Саратовской области включен в этот федеральный проект. Перепрофилирование, как указано в документах, будет проводиться только в случае создания современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами. Таким образом, в регионе должно появиться наукоемкое высокотехнологичное производство. Государственным заказчиком работ определена Госкорпорация «Росатом».

Безопасность превыше всего

Ожидаемо, что у людей возникли опасения, грамотно ли будет выстроена работа нового объекта, не будет ли причинен ущерб здоровью жителей поселка Горный и окружающей среде в целом. Прояснить эти вопросы «Комсомолка» попыталась, пообщавшись с главным государственным санитарным врачом по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА России в Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областях и городе Новороссийске Краснодарского края Мариной Кушнерик.

- Марина Алексеевна, на каком этапе находится строительство нового объекта?

- В настоящее время федеральное казенное предприятие «Горный» ликвидирует последствия деятельности бывшего объекта по уничтожению химического оружия. Никакие работы по обустройству комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов на территории предприятия пока не ведутся. Проектная документация планируемого комплекса на сегодняшний день не разработана.

- Полностью ли уничтожено химоружие на ранее действующем предприятии? Экологическое состояние территории контролируется?

- Промышленное уничтожение запасов отравляющих веществ на объекте «Горный» проводилось с 19 декабря 2002 года и завершено 23 декабря 2005 года. Затем здесь же обезвреживались опасные отходы, образовавшиеся в результате выполнения основной задачи предприятия. Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор в отношении предприятия ФКП «Горный» осуществляет Межрегиональное управление № 156 ФМБА России. Специалисты аккредитованной лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии № 49 ФМБА России, обеспечивающего деятельность нашего Управления, осуществляют отбор проб атмосферного воздуха, почвы, снегового покрова, воды открытых водоемов в зоне влияния ФКП «Горный» и ежегодно проводят более 400 исследований на содержание в объектах окружающей среды приоритетных химических веществ... За весь период деятельности нашего Управления не зарегистрировано ни одного случая превышения гигиенических нормативов.

- То есть многоуровневая система контроля, на ваш взгляд, достаточно эффективна?

- Многоуровневая система контроля безопасности, созданная на предприятии в Горном, успешно себя зарекомендовала при уничтожении химического оружия.

- Несмотря на это, деятельность нового объекта может нанести вред здоровью людей и окружающей среде?

- Действующее санитарное законодательство предъявляет отдельные гигиенические требования к организации технологических процессов, при которых применяются или образуются вещества I и II классов. А именно: проведение процесса в непрерывном замкнутом цикле; рациональная вентиляция; автоматизированное управление технологическим процессом; требования повышенной герметичности, надежности используемой аппаратуры и коммуникаций; автоматический контроль содержания в воздухе рабочей зоны химических веществ остронаправленного действия и многое другое. Указанные мероприятия направлены на охрану окружающей среды и являются обязательными при проектировании и осуществлении технологических процессов во всех отраслях промышленности, для всех юридических лиц, независимо от ведомственной принадлежности. Выполнение требований санитарного законодательства в обязательном порядке будет учитываться при проведении государственной экспертизы проекта планируемого комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов. Вопрос, какое именно ведомство будет осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор (ФМБА России или Роспотребнадзор), пока остается открытым. Это решение относится к компетенции Правительства Российской Федерации.

СПРАВКА:

Что такое отходы I и II классов?

Продукция, потерявшая свои потребительские свойства, технологические остатки предприятий, побочные продукты химического и машиностроительного производства:

- свинецсодержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);

- ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть);

- отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);

- органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);

- неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей).

Кстати, радиоактивных отходов на заводах по переработке отходов I и II классов не будет. Если посмотреть классификационный каталог отходов I и II классов, там нет радиоактивных веществ. Они, в принципе, не могут там даже находиться. Для работы с радиоактивными веществами существуют предприятия, имеющие свою федеральную схему. Эта система работает уже более 20 лет и не требует нововведений и инноваций.

КСТАТИ:

В Интернете распространяются слухи, что опасное предприятие влияет на здоровье населения. Медицинскую помощь жителям поселка Михайловский и работникам ФКП «Горный» оказывает Саратовский медцентр ФМБА России. По словам директора учреждения Федора Старостенко, «состояние здоровья населения поселка Михайловский не превышает показателей заболеваемости по Саратовской области в целом, никак не связано с работой ФКП «Горный», а отражает специфику заболеваемости населения региона в целом».