Саратовцам расскажут о «Фестивале пирога»
Брифинг председателя комитета по туризму В. Бородянской "Фестиваль пирога 2019" в Духовницком.7 августа 2019 года в 11:00 в пресс-центре Комсомолки состоится брифинг председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской о программе предстоящего Фестиваля пирога , который состоится 10 августа 2019 года в Духовницком районе.
7 августа 2019 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомолки» состоится брифинг председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской о программе предстоящего «Фестиваля пирога», который состоится 10 августа 2019 года в Духовницком районе.
Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221
Трансляция будет доступна 7 августа в 11:00 по ссылке: https://youtu.be/eRekuUxmL80
ИСТОЧНИК KP.RU