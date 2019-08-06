Саратовцам расскажут о «Фестивале пирога»

7 августа 2019 года в 11:00 в пресс-центре «Комсомолки» состоится брифинг председателя комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской о программе предстоящего «Фестиваля пирога», который состоится 10 августа 2019 года в Духовницком районе.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber, WhatsApp по номеру +79033284221

Трансляция будет доступна 7 августа в 11:00 по ссылке: https://youtu.be/eRekuUxmL80