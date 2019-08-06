Еда в дар — можно ли в Саратове поесть бесплатно?

Если денег нет, а кушать хочется, то на помощь может прийти фудшеринг. Так называется проект, получивший широкую известность в соцсетях, где люди выкладывают посты о бесплатной раздаче еды. Корреспонденты «КП» выяснили, чем готовы делиться саратовцы и можно ли таким образом выжить в современном мире.

«Огурцы помутнели, но есть их можно»

Смысл фудшеринга заключается в том, чтобы спасти пригодную еду от утилизации, раздав ее желающим. Это позволит уменьшить количество органического мусора, по большей части состоящего из пищевых отходов. То есть улучшить экологию и заодно помочь нуждающимся.

Движение зародилось в бережливой Германии в начале 2000-х и с тех пор победно шествует по миру. Идею подхватили в Австрии, Швейцарии, Москве, Петербурге и регионах.

Русский человек, едва сводящий дебет с кредитом, быстро смекнул, что на этом можно продержаться. «Огромное спасибо за возможность полакомиться вкусным и ароматным хлебушком», «спасибо за очень вкусный лапшичный суп, щи и салат из свёклы с чесноком», — пишут благодарные интернет-пользователи.

В соцсетях предлагают не только хлеб и супы. Встречаются и вовсе необычные объявления, которые перестают восприниматься как нечто особенное: «Отдам огурцы малосольные. Помутнели, но есть их можно. Не простоят зиму, жалко выбрасывать. Отдаю без банок».

Становится не до смеха, когда читаешь комментарии (пунктуация сохранена): «Можно отдать мне... заберу утром или вечером», «можно мне пожалуйста огурчиков если ещё не отдали?». За просроченными продуктами выстраивается очередь. Народ сражается за остатки упаковок сухих сливок, изюма, пол-бутылки гранатового соуса, недоеденные котлеты и даже треть пакета крахмала.

А что же Саратов? Тоже не остается в стороне. В соцсетях создана группа «Фудшеринг — Еда даром», в которой состоит 320 человек.

- Люди добрые, приму в дар еду, — сообщает Эльдар.

Пользователь под другим ником выражается проще:

- Очень кушать хочется.

И всего одно предложение за последний месяц отдать еду бесплатно.

«Бесплатные» сладости за 200 рублей

Сообщение Алисы звучало многообещающе: «С удовольствием отдам даром продукты. Много яблочного сока, делали сами, натуральный, без консервантов, есть сладости».

Мы списались с девушкой: можно ли на что-то рассчитывать? Оказывается, только на литр яблочного сока. Ехать за ним далековато: на другой конец города. Также нам было предложено клубничное и вишневое варенье урожая этого года за... 200 рублей. Чуть позже девушка согласилась отдать литр за 150. Если с доставкой, то следует заплатить еще 50 рублей водителю. Сладости оказались не бесплатными.

Три килограмма муки не светили. Их забрали сразу же, как только о них появилась информация. Юбилейные печеньки у Юли тоже «ушли», и новых она не предлагает.

Из общего потока сообщений обращает на себя внимание призыв Екатерины: «Попала в затруднительное положение, очень стыдно обращаться ко всем, но дети — это все для меня, и ради них я готова обратиться за помощью».

В группе «Фудшеринг — Еда даром» люди просят о помощи

Женщина пишет, что ожидает третьего ребенка, сама осталась без работы, а муж после учебы только трудоустроился. С деньгами сложно, поэтому просит помочь продуктами.

Запись была сделана в середине января.

- Честно говоря, я тогда впервые в жизни обратилась к людям за помощью, — призналась «КП» многодетная мама. — За всё это время откликнулась только одна девушка. Она с большим энтузиазмом предлагала продукты, в частности крупы. Но она живет в другом районе. Я была беременной, и у неё маленький ребенок. Мы так и не смогли с ней встретиться... Слава богу, мы с мужем нашли выход из беды и справились сами. В тот самый момент мы поняли, что нельзя ни на кого и ни на что полагаться, кроме как на самих себя, свои силы и свою семью.

В очередь за контактной линзой

Мы решили не отчаиваться и попытать счастья в другой группе в соцсетях - «Отдам БЕСПЛАТНО ДАРОМ Саратов» (почти 40 тысяч подписчиков). Правила жесткие: за попытку продажи, обмена, пусть даже скрытого, полагается «бан». Вот тут повезти может. Но не на еду: продукты саратовцы не раздают. Очень много предложений забрать детскую одежду, игрушки, ношеные одежду и обувь.

В соцсетях отдают даже частично использованный воск для депиляции

Очень понравились два байковых одеяла. Новость выложили вчера почти в 11 вечера... Их застолбили еще до полуночи.

Очень неплохой был вариант с посудой. На снимках чашки, бокалы, графин, жестяные коробочки под чай смотрелись симпатично. Расхватали за два часа.

- Все забрали: просьба больше не писать, — подвела итог бывшая владелица графина.

Как только кто-то выкладывает что-то стоящее, саратовцы откликаются сразу. Похоже, народ сидит в сети и мониторит сообщения. За стиральную машинку в рабочем состоянии развернулась битва (орфография и пунктуация сохранены):

- Здраствуйте я мнагодетная мама у нас сломалась ремонт очень дарогой нам очень нужно стираю руками пожалусто можно забрать зарание спосибо, — пишет пользователь под ником «Дарья».

- Дарья, с козырей пошла?)) — спрашивает Семен.

- Очень нужно, заберу сразу, — вклинился в переписку Игорь.

Одна девушка додумалась до того, чтобы опубликовать свою фотографию в той одежде, которую отдает. Даже с возможностью примерки и указанием своего домашнего адреса. Ничего удивительного, что Максим поинтересовался: «Вы вещи отдаете или в гости зовете?».

Двери, дрова для бани, полки для ванной, ношеный купальник, выключатели, журналы о компьютерных играх и даже контактную линзу в единственном числе народ рвет из рук, как будто они остались последними на земле.

Кому-то некуда деть упавшие с деревьев яблоки

Из съестного даром предложили забрать только яблоки, валяющиеся под деревом. А то они падают и падают... Пожалуй, для основной массы желающих только такие яблочки и могут достаться, что называется, «нахаляву». И то, скорее всего, разве что в августе.