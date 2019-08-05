В Саратове ураган валит деревья и срывает крыши домов

В Саратове сегодня, 5 августа, из-за шквального ветра падают деревья и слетают крыши домов.

Как сообщают «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, порывы сломали стволы на многих улицах города.

Попадавшие в Саратове деревья. Фото из соцсетей

Среди них: Челюскинцев, 2-я Садовая, проспект Строителей (рядом с ГИБДД Ленинского района), Вольская, Плякина и многие другие.

Дерево разбило автомобиль. Фото соцсетей

Также с многоэтажки по улице Мичурина, 98/102 слетает крыша. С кровли срывает листы, множество попадало на землю, один приземлился на крышу машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724118" frameborder="0"></iframe> В Саратове срывает крышу многоэтажки.Видео из соцсетей

В Заводском районе обвалился дом. ЧП случилось по Ново-Астраханскому шоссе, 57, на фото очевидцев видно, что половина здания разрушена. Несмотря на то, что он расселен, на первом этаже продолжали работать магазины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724142" frameborder="0"></iframe> Обрушение дома в Заводском районе Саратова.

Рухнувшее дерево повредило газовую трубу в Заводском районе.

Газовая труба оказалась разрушена. Фото соцсетей

На улице Техническая ветром повалило остановку маршрутки №91.

Ветром повалило остановку. Фото соцсетей

Сильнее всего от падающих деревьев страдают припаркованные автомобили — многие попросту раскурочило тополями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/724140" frameborder="0"></iframe> Ураганный ветер ломает деревья и крушит автомобили в Саратове.Видео соцсетей

Общественному транспорту повезло не больше. Большинство трамвайных и троллейбусных маршурутов встали из-за того, что деревья оборвали контактную сеть или перегородили рельсы.

Тополь перегородил движение трамваев. Фото соцсетей

О пострадавших от разгула стихии пока неизвестно.

Напомним, ГУ МЧС по Саратовской области предупреждало о погоде на сегодня, 5 августа. В главке отметили, что порывы ветра будут составлять до 27 метров в секунду, что по шкале Бофорта — сильный шторм. Он вырывает деревья с корнем и приносит значительные разрушения строений.

Также в ГУ МЧС сообщали, что в регионе пройдет сильнейший дождь.

Напомним, мэрия сегодня оповестила горожан, что предстоящей ночью и следующим днем, 6 августа, в городе ожидается сильный ветер. Людям рекомендуется соблюдать осторожность. Могут оборваться линии электропередач, попадать деревья и конструкции, например, вывески и баннеры. Увеличен риск возникновения ДТП.

Такая погода не радует? Замруководителя Саратовского Гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов», с чем это связано. В центральные и южные районы России пришел арктический воздух, обширная часть которого накрыла и Саратовскую область.

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