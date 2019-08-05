Туристы из Германии пострадали в перевернувшемся автобусе под Саратовом
Рано утром 5 августа, в 05:40, на трассе в Красноармейском районе Саратовской области перевернулся автобус с пассажирами.
- Туристический автобус Volvo следовал в Камышин из Германии. На 376-м километре федеральной трассы Р-228 (Сызрань — Саратов — Волгоград) он съехал в кювет и перевернулся, — сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганде областной ГИБДД.
Автомобиль перевозил туристов из Германии. В областной службе спасения отметили, что у многих имелось двойное гражданство.
В региональной Госавтоинспекции уточнили, что шесть человек получили травмы. Это четыре женщины в возрасте 73, 72, 42 и 30 лет и двое детей: десятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Они были госпитализированы в Красноармейскую ЦРБ при поддержке бригады Центра медицины катастроф.
Пострадали шесть человека. Фото Саратовской областной службы спасения
При этом пока все травмы расцениваются как незначительные, однако спасатели и сотрудники ГИБДД подчеркивают, что следует ждать вердикта медиков после тщательного осмотра. В Минздраве отметили, что сейчас состояние всех оценивается от удовлетворительного до средней степени тяжести.
Причина ДТП устанавливается. Сам водитель заявил спасателям, что его подрезали, поэтому пришлось резко вывернуть руль. С учетом мокрого асфальта — Саратовскую область заливает дождями — автобус мог вылететь в кювет.
Водитель заявил, что его подрезали. Фото ГИБДД по Саратовской области
Например, ранее с управлением на мокрой дороге не справился 26-летний водитель легковушки. ВАЗ-2115 вылетел с трассы и врезался в дерево.
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ИСТОЧНИК KP.RU