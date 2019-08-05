2019-08-05T11:21:45+03:00
Происшествия

Туристы из Германии пострадали в перевернувшемся автобусе под Саратовом

Четверо взрослых и двое детей получили травмы
Екатерина Семенова
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На трассе под Саратовом перевернулся автобус с пассажирами. Фото ГИБДД по Саратовской областиНа трассе под Саратовом перевернулся автобус с пассажирами. Фото ГИБДД по Саратовской области
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Рано утром 5 августа, в 05:40, на трассе в Красноармейском районе Саратовской области перевернулся автобус с пассажирами.

- Туристический автобус Volvo следовал в Камышин из Германии. На 376-м километре федеральной трассы Р-228 (СызраньСаратовВолгоград) он съехал в кювет и перевернулся, — сообщили «КП-Саратов» в отделе пропаганде областной ГИБДД.

Автомобиль перевозил туристов из Германии. В областной службе спасения отметили, что у многих имелось двойное гражданство.

В региональной Госавтоинспекции уточнили, что шесть человек получили травмы. Это четыре женщины в возрасте 73, 72, 42 и 30 лет и двое детей: десятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Они были госпитализированы в Красноармейскую ЦРБ при поддержке бригады Центра медицины катастроф.

Пострадали шесть человека. Фото Саратовской областной службы спасения

Пострадали шесть человека. Фото Саратовской областной службы спасения

При этом пока все травмы расцениваются как незначительные, однако спасатели и сотрудники ГИБДД подчеркивают, что следует ждать вердикта медиков после тщательного осмотра. В Минздраве отметили, что сейчас состояние всех оценивается от удовлетворительного до средней степени тяжести.

Причина ДТП устанавливается. Сам водитель заявил спасателям, что его подрезали, поэтому пришлось резко вывернуть руль. С учетом мокрого асфальта — Саратовскую область заливает дождями — автобус мог вылететь в кювет.

Водитель заявил, что его подрезали. Фото ГИБДД по Саратовской области

Водитель заявил, что его подрезали. Фото ГИБДД по Саратовской области

Например, ранее с управлением на мокрой дороге не справился 26-летний водитель легковушки. ВАЗ-2115 вылетел с трассы и врезался в дерево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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