2019-08-01T13:04:08+03:00
Общество

В пресс-центре «КП-Саратов» Минспорта расскажет о выигранных грантах на форуме «iВолга 2.0»

Конференция состоится 2 августа
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В пресс-центре КП-Саратов Минспорта расскажет о выигранных грантах на форуме iВолга 2.0 .

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На молодежном форуме ПФО «iВолга 2.0», который прошел с 23 по 30 июля в Самарской области, участники из Саратова выиграли семь грантов Федерального агентства по делам молодежи, Фонда поддержки общественных инициатив и ООО «Газпром Трансгаз Самара».

В 11:00 2 августа 2019 года в пресс-центре «Комсомолки» состоится пресс-конференция с победителями, руководителем региональной делегации Никитой Асташкиным и заместителем министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелиной Беловицкой.

Напомним, что молодежный форум ПФО «iВолга» направлен на формирование условий для самореализации молодежи, стимулирование проектной деятельности молодых людей, выявление и поддержку талантливой молодежи. Так, в 2018 году на форум было подано свыше 12 тыс. заявок. Конкурс составил 6,1 человека на место. Участие в форуме приняли более 2 тыс. молодых людей.

Свои вопросы и комментарии вы можете присылать уже сейчас на Viber и WhatsApp по номеру +7-903-328-42-21.

Трансляцию можно будет посмотреть на YouTube-канале «Транслятор» с 11:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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