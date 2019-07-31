Музыкант из Саратова обвинил экс-солистку Serebro и Максима Фадеева в плагиате

Саратовский музыкант Павел Петров опубликовал в своем Youtube-канале обвинение в сторону экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной, она же певица MOLLY, и ее продюсера Максима Фадеева в плагиате.

По словам Петрова, когда он недавно услышал композицию, мелодия показалась очень знакомой.

- Думал, The Beatles, Led Zeppelin, Юрий Лоза. А потом вспомнил — это моя песня «Дни и ночи». Я сочинил ее в 2012 году и опубликовал в Youtube, — делится Павел.

Исполнитель отметил, что композиция MOLLY вышла в 2016 году. В 2019 году он перезаписал ее, чтобы предлагать музыкантам и продюсерам, и такой якобы плагиат музыканта очень беспокоит.

Певица MOLLY

Он предложил своим зрителям сравнить три варианта песни — свою 2012 и 2016 годов, Ольги Серябкиной, а также микс песен.

Павел Петров отметил, что ему очень хочется узнать мнение певицы MOLLY, Максима Фадеева и музыканта Юрия Лозы об этом инциденте.

Продюсер отреагировал на вопрос федеральных СМИ о воровстве. Максима Фадеева удивила эта ситуация. По его мнению, повод глупый и не стоит его внимания.