2019-07-31T17:14:15+03:00
Звезды

Музыкант из Саратова обвинил экс-солистку Serebro и Максима Фадеева в плагиате

Они якобы украли мелодию его песни
Дарья Вострикова
Поделиться:
Максим ФадеевМаксим ФадеевФото: Рамиль Галиев
Изменить размер текста:

Саратовский музыкант Павел Петров опубликовал в своем Youtube-канале обвинение в сторону экс-солистки группы Serebro Ольги Серябкиной, она же певица MOLLY, и ее продюсера Максима Фадеева в плагиате.

По словам Петрова, когда он недавно услышал композицию, мелодия показалась очень знакомой.

- Думал, The Beatles, Led Zeppelin, Юрий Лоза. А потом вспомнил — это моя песня «Дни и ночи». Я сочинил ее в 2012 году и опубликовал в Youtube, — делится Павел.

Исполнитель отметил, что композиция MOLLY вышла в 2016 году. В 2019 году он перезаписал ее, чтобы предлагать музыкантам и продюсерам, и такой якобы плагиат музыканта очень беспокоит.

Певица MOLLY

Певица MOLLY

Он предложил своим зрителям сравнить три варианта песни — свою 2012 и 2016 годов, Ольги Серябкиной, а также микс песен.

Павел Петров отметил, что ему очень хочется узнать мнение певицы MOLLY, Максима Фадеева и музыканта Юрия Лозы об этом инциденте.

Продюсер отреагировал на вопрос федеральных СМИ о воровстве. Максима Фадеева удивила эта ситуация. По его мнению, повод глупый и не стоит его внимания.

Обращение к Максиму Фадееву саратовского музыканта Павла Петрова.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Шехурдина столкнулись четыре иномарки и грузовик
Николай Панков: Дороги нужно делать для людей, а не для отчета
Панков: Поддержка Володина поможет снизить аварийность и обеспечить безопасность людей
Назначен новый глава саратовского ТФОМС
На карте Саратовской области ГИБДД обнародовала 117 камер видеонаблюдения
Панков: Проекты Володина по строительству развязок решат проблемы тысяч людей
Летние лагеря Саратовской области начали третью смену
Квартирной мошеннице из Саратова отказались смягчать приговор
Саратовца отправили в колонию за прогулки по ночам
В Марксовском районе скосили коноплю
В последний месяц летних каникул в Саратове организуют ярмарки с воздушными шариками и мороженым
Саратовская прокуратура потребовала закрыть сайты по подделке данных счетчиков
В Энгельсском районе планируют построить детсад и спортивный объект
В Энгельсе обнаружили ряд незаконно поставленных вывесок
Пятеро энгельсских борцов выиграли международный турнир
В коттеджном поселке Саратова полыхает жилой дом
В саратовских лагерях детям рассказали об оказании первой помощи
В Саратове прошел концерт женского стендапа