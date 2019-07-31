Подведены итоги июньского фотоконкурса «Мисс КП-Саратов»

В редакции «Комсомолки» подвели итоги июньского фотоконкурса «Мисс КП-Саратов». Обладательницей титула по итогам голосования стала Ирина Алёшина.

Ирина Алёшина

- Многодетная мама, медицинская сестра-анестезист, закоренелый общественник. Очень общительный человек с чувством юмора, но при этом готова решать серьезные проблемы, — рассказала о себе наша победительница, подав заявку на конкурс.

Еще больше положительных отзывов о ней написали многочисленные комментаторы, которые ее активно поддерживали.

По решению жюри конкурса обладательницей второго титула стала Доминика Павенская.

Доминика Павенская

- Родилась в Санкт-Петербурге. Всю свою сознательную жизнь прожила на Крайнем Севере. Переехав поближе к солнышку, я стала студенткой СГТУ, учусь на экономиста. И это не мешает мне воспитывать двух замечательных дочерей, заниматься спортом и работать в крупной компании. Считаю, что всегда есть время на саморазвитие и самосовершенствование, — рассказала о себе обладательница титула «Мисс КП-Саратов».

В состав жюри в этом месяце вошли:

- Восемь участниц, это было ужасно нелегко! Я решила пойти по своей привычной схеме, поэтому поставила на первые места Ирину Алёшину, Ольгу Кудинову и Анастасию Семёнову. В их фото благодаря отсутствию постановки так много жизни, обаяния и неподдельности! И истории зацепили. Претендентки на этих фото активные и сильные в женском смысле этого слова. Поэтому хочется их видеть в другом амплуа — где они оторваны от своих жизненных ролей и просто окутаны магией студийного света, — поделилась своим мнением об участницах июньского фотоконкурса Тамара Пенкина.

Напоминаем, обладательницы титулов в июне получают фотосессию от Игоря Соловьёва и его фотостудии «Белая дверь», travel-наборы косметики для волос и сертификат на 1 тыс. рублей на окрашивание от центра эстетической медицины салона красоты «Дива». Также визажисты «Дивы» создадут образ для обладательниц титула перед фотосессией (прическа и макияж).

Как мы и обещали, один дополнительный приз дарят визажист Олеся Хорошева и фотошкола Игоря Соловьёва. Ученики школы определили участницу для проведения фотопрогулки (фотосессии). Их выбор пал на Кадрию Искандирову. Образ перед фотосессией (макияж) для нее создаст Олеся.

Кадрия Искандирова

- Благодарю всех наших партнеров за то, что этот фотоконкурс проводится. Игорь Соловьёв сразу откликнулся на предложение об организации «Мисс КП-Саратов», более того, благодаря его бешеной энергетике церемонии награждения и встречи проходят гораздо живее, чем могли бы. И, так сказать, остаются в истории благодаря ему и ученикам фотошколы. Центр эстетической медицины «Дива» предоставил призы, которые, я уверен, придутся по душе каждой девушке. Мы еще покажем образы, которые визажисты и стилисты салона красоты создадут для наших победительниц. Уверен, что их работа всем понравится. В июне за победу боролись сразу восемь участниц, поэтому я рад, что к нам присоединилась Олеся Хорошева. Благодаря ей и фотошколе Игоря Соловьева у нас есть дополнительный приз. И, конечно, отдельное спасибо нашим участницам — смелые девушки, умницы и, несомненно, настоящие красавицы! Очень трудный был выбор, — подытожил Антон Угольков.

Редакция «Комсомолки» поздравляет победительниц июньского фотоконкурса! Напоминаем, сейчас идет голосование, по итогам которого станет известна одна из обладательниц титула «Мисс КП-Саратов» в июле, а также принимаются заявки на августовский фотоконкурс. Для того, чтобы принять участие в нем, достаточно прислать на адрес saratov.kp@yandex.ru фотографию в любом формате, контактные данные и короткий рассказ (2-3 предложения) о себе. Напоминаем, в конкурсе могут принять участие девушки, которые уже присылали свои заявки ранее (кроме обладательниц титула).