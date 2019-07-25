2019-07-27T21:17:58+03:00
Общество

В Саратове ребенок живет с 25 собаками в антисанитарии

Волонтеры бьют тревогу и просят наказать хозяйку дома [фото, видео]
Екатерина Семенова
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В частном доме жили собаки, кошки и кролик. Фото волонтеровВ частном доме жили собаки, кошки и кролик. Фото волонтеров
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Волонтеры-зоозащитники бьют тревогу по факту жестокого обращения с детьми и животными и просят помощи у правоохранительных органов.

Как сообщили «КП-Саратов» в Фонде помощи бездомным животным «Верность-Саратов», на улице Железнодорожная в неволе и антисанитарных условиях живет ребенок и около 30 животных.

- В частном домовладении содержались 25 собак элитных пород, 2 кота и кролик. Зоозащитникам удалось вывезти 19 животных. Кроме того, на этой же территории проживает несовершеннолетний ребенок, – написали волонтеры в своей группе «Вконтакте».

В доме проживали 25 собак, два кота и кролик.

Из опубликованных фото и видео понятно, что условия жизни действительно антисанитарные – в доме очень грязно, повсюду разбросан мусор, объедки, в посуде с пищей плавают дохлые мухи, бытовая химия стоит рядом с продуктами питания и т.д.

Ребенок и животные жили в антисанитарии - среди мусора и дохлых мух.

При этом в доме проживает маленькая девочка. Пока неясно точно, кем она приходится хозяйке дома - внучкой или дочерью. Однако волонтеры сообщают, что женщина психически нездорова.

В условиях антисанитарии проживала маленькая девочка. Фото волонтеров

В условиях антисанитарии проживала маленькая девочка. Фото волонтеров

По словам зоозащитников, жилье принадлежит женщине, которая якобы скупает или находит породистых собак и кошек. Также неизвестно, что она с ними делает - некоторых убивает (беспородных), других перепродает или оставляет у себя.

Часть собак, на которых не было документов, волонтеры смогли забрать и теперь пытаются найти их хозяев.

- Люди!!! Может, кто то узнает своих потеряшек. Она забрала их у нашедших обманным путем, – просит откликнуться владельцев собак одна из зоозащитниц Олеся Ахмерова.

Волонтеры забрали у женщины почти всех собак и теперь ищут из владельцев.

Кроме того, было написано заявление в полицию.

- Обращаюсь ко всем компетентным органам с просьбой провести проверку и дать оценку действиям собственника домовладения, – говорится в сообщении волонтеров.

Дома повсюду мусор, остатки еды и грязь. Фото волонтеров

Дома повсюду мусор, остатки еды и грязь. Фото волонтеров

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о похожем «притоне» на улице Шелковичная, где в неволе умирают животные.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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