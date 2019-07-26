Теневые дельцы защищают свой бизнес, запугивая население

Экологическая тема в Саратовской области сегодня, пожалуй, вышла на первые строчки новостных лент. И связано это в первую очередь со спорами вокруг объекта «Горный» в Краснопартизанском районе, на базе которого будет создан производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов.

Сейчас темой манипулируют различные общественно-политические силы нашего региона. В интернете против открытия предприятия собираются подписи, а отдельные деятели в связи со строительством завода рассказывают о закладке атомной бомбы и пугают вторым Чернобылем.

Каждый преследует свои интересы. Фейковые новости и подтасовка фактов на руку тем, кто защищает свой мусорный бизнес. Эти так называемые предприниматели зарабатывают тем, что забирают у предприятий отходы под видом утилизации, но не утилизируют, а просто выбрасывают в ближайшие овраги.

А игра на запрете открытия в регионе нового производства - хорошая возможность заработать политические очки, чем пользуются недобросовестные политики. Но чтобы судить о положении дел объективно, ситуацию следует изучить со всех сторон.

Специально для этого экспертов и журналистов региональных СМИ пригласили на объект «Горный», а руководство предприятия и представители региональной власти встретились с жителями Краснопартизанского района, проживающими в непосредственной близости от комплекса.

Завод выполнил задачу

Сейчас современное производство, построенное в 2002 году, завершает свою работу. Без работы могут остаться более 300 высококвалифицированных специалистов, а красивый поселок в степи перестанет существовать. В 2014 году завод завершил утилизацию химического оружия и сейчас обеззараживает оставшиеся твердые и жидкие отходы. Используется термический способ. Работают несколько печей: печь сжигания жидких отходов и дымового газа, печь дожига и печь для сжигания твердых отходов.

- На выходе получается водяной пар с высокой степенью очистки. Вода, что обезвредила дымовой газ, уходит на многоступенчатую реагентную очистку и в итоге из нее вырабатывается конденсат, а также соли и солевой отход. Остатки помещают в бочки с двойным запечатыванием и отправляют на полигон захоронения, - рассказал начальник очистительной установки объекта «Горный» Михаил Борисенко.

На предприятии установлено надежное противоаварийное оборудование немецкого производства. Оно срабатывает при малейших сбоях. При этом ежегодно проводится профилактический и плановый ремонты. Аналогичное оборудование используется и для очистки.

Отдельный вопрос - мониторинг состояния окружающей среды. Его ведут сразу несколько лабораторий. Есть три экологических поста - в районах поселков Октябрьский, Горный, Сокма. Есть и передвижные пункты. Замеры делаются как на территории предприятия, так и в радиусе

2 км, а также в зоне перекрытия - порядка 5 км. В день берут 30 - 35 проб воды, воздуха, почвы, ила, а зимой - еще и снега. Начиная с 2002 года не было ни одного случая загрязнения.

Таким образом, работа над обезвреживанием опаснейших химических соединений велась около 12 лет, благодаря современной системе мониторинга, водоочистки и системы фильтрации ни одной аварии не было.

Новая жизнь

Предприятию за счет средств федерального бюджета предлагается начать новый путь, став переработчиком отходов сотен промышленных предприятий Саратовской области и соседних регионов.

Заказчик объекта - государственная корпорация «Росатом», а застройщик - ее дочерняя компания ФГУП «РосРАО» - начинает работу над проектом, чтобы представить его на общественное обсуждение в 2020 году.

Утилизировать радиоактивные вещества в Горном не будут, к отходам I и II классов они не относятся, их оборот регулируется отдельно. Такую информацию в ходе прошедшего пресс-тура озвучил первый заместитель гендиректора «РосРАО» по развитию Максим Корольков.

- Если пишут в сети «полоний, плутоний», это безграмотно. Для этого мощностей в стране достаточно, поскольку для обращения с радиоактивными отходами уже была реализованная специальная государственная программа, - подчеркнул Максим Корольков.

В настоящее время «Рос-атому» поручено наладить систему сбора информации и создать мощности для переработки и возврата в хозяйственный оборот полезных компонентов промышленных отходов I и II классов.

Опасность отходов I и II классов - в несанкционированном сбросе в окружающую среду, в первую очередь - в водоемы. Химизация всех отраслей производства и потребления растет, привычные нам в быту батарейки, люминесцентные лампы, средства бытовой и агрохимии, при утилизации определяются как отходы I и II классов, но обычно попадают на обычные мусорные полигоны, чем наносят непоправимый ущерб природе.

В России начата реформа всей системы обращения с промышленными отходами: создание контроля и системы обезвреживания.

Строить полигоны для захоронения отходов никто не планирует. Задача в том, чтобы перепрофилировать объект «Горный», дооснастив его современным оборудованием для переработки, как на аналогичных зарубежных предприятиях.

- Это существенно лучше, чем сливать их по ночам в Волгу, - считает Максим Корольков.

В западных странах система переработки отходов I и II классов опасности развита и успешно функционирует уже несколько десятилетий. В Европе она выстроена под контролем государства. Места расположения выбираются исходя из анализа отходообразования территорий, транспортной инфраструктуры и логистики, доступа к газо-, электро- и теплосетям. Много примеров таких предприятий в Германии, Франции, Финляндии.

ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Мнение общественности просто необходимо при обсуждении планов по реализации проекта. На базе Общественной палаты Саратовской области создана специальная комиссия по контролю за реализацией этого проекта. При Общественном совете «Росатома» и Общественном совете Минприроды России созданы специальные комиссии по экологии. В ходе подготовки проекта по перепрофилированию объекта «Горный» будут проведены широкие общественные консультации и по итогам - общественные слушания, необходимые по закону для получения разрешения на реализацию любого крупного проекта в России.

Однако пустая спекуляция громкими заявлениями в такой ситуации не помогает, а только вредит. Разбираться в вопросе нужно разумно и объективно.

Генеральный директор экологической организации «Беллона» Александр Никитин отметил, что «реализация важного экологического проекта должна обязательно сопровождаться разумной и компетентной оценкой со стороны общества».

Мониторинг экологического состояния - это 30 - 35 проб воды, воздуха, почвы в день. Фото: Пресс-служба "РосРАО"

кстати

Этапы проекта «Горный»

• 2019 - 2020 - проектирование производственно-промышленного комплекса

• 2020 - проведение общественного обсуждения проектной документации и оценки воздействия на окружающую среду

• 2021 - 2023 - монтаж оборудования на объекте

• 2023 - запуск в работу производственно-технического комплекса.Подробности

Что такое отходы I и II классов?

Продукция, потерявшая свои потребительские свойства, технологические остатки предприятий, побочные продукты химического и машиностроительного производства:

• свинецсодержащие отходы (автомобильные и промышленные свинцово-кислотные аккумуляторы, отходы электрического кабеля);

• ртутьсодержащие отходы (люминесцентные лампы, термометры и другие приборы, содержащие ртуть);

• отходы химических источников тока (батарейки, источники бесперебойного питания, аккумуляторы);

• органические горючие отходы (в основном отходы химического и нефтехимического производства);

неорганические отходы (отработанные растворы кислот, щелочей).